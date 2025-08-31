La Dirección de Cultura de la Municipalidad presentó la programación de septiembre en la Sala B del Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo 3108). La propuesta incluye encuentros literarios, funciones teatrales, espectáculos musicales, charlas y talleres gratuitos y arancelados, dirigidos a diversos públicos.

El jueves 4 a las 14:30 se realizará un Encuentro Literario coordinado por la profesora Esmeralda Longhi Suárez, organizado por la Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas Plásticos. Esta actividad, declarada de Interés Cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura, es de entrada libre y gratuita.

El sábado 6 a las 19:30 tendrá lugar Operlírica - Momentos de musicales y lírica pop, un espectáculo que combina fragmentos de óperas, comedias musicales y películas, con músicos en vivo. Participan el cantante Martín Rende Iriarte, Priscilla González en cello y Miguel Angel Iglesias en violín.

El Ciclo de Expresiones Artísticas, organizado por el área de Personas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social, ofrecerá espectáculos de música y danza los jueves 11 y 25 a las 14:00, con entrada libre.

El sábado 13 a las 16:00, en el marco del ciclo Camino al Festival, se proyectará un cortometraje de la Escuela de Artes Visuales Martín Malharro y La memoria que habitamos de Diego Ercolano. Luego, el realizador y docente Miguel Monforte moderará una charla. La entrada es libre y gratuita.

El sábado 20 a las 19:30 se presentará La atrevida, un homenaje musical a Nelly Omar que recorre obras emblemáticas y menos conocidas del tango. Mientras que el viernes 26 a las 19:30 se ofrecerá una charla gratuita sobre Divulgación Científica, organizada por docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, abordando temas de física y química.

El sábado 27 a las 14:30, Alicia García y Carolina Amuchastegui brindarán una charla gratuita sobre manejo del dolor crónico, como lumbalgia y cervicalgia.

Talleres gratuitos

Durante septiembre se dictarán talleres artísticos gratuitos. El Club de Abuelos Narradores, un espacio de voluntariado para adultos mayores que cuentan cuentos en jardines de infantes municipales, se realizará los martes de 09:30 a 13:30, organizado por la Secretaría de Educación.

El taller de Expresión Corporal y Teatral para mayores, a cargo de la profesora Silvia Bustos, tendrá lugar los miércoles de 10:00 a 13:30, organizado por el área de Personas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social. Los jueves de 9:00 a 12:00 se desarrollará el taller de narración oral Palabreros que abren camino, para mayores de 50 años, coordinado por las licenciadas María Inés Hoffman, Cecilia Torre y Silvia Bustos.

Talleres arancelados

El taller de Radioteatro para adultos, a cargo del actor Rodolfo Barone, se dictará los martes 2, 9, 16, 23 y 30 de septiembre de 14:30 a 16:30. El Seminario-Taller La Voz Cantante, enfocado en canto, actuación y movimiento, se realizará los jueves 4, 11, 18 y 25 de septiembre de 17:30 a 20:30, coordinado por Patricia Mónica Ruiz.

Finalmente, el taller de Teatro para adultos, también a cargo de Rodolfo Barone, se llevará a cabo los viernes 5, 12, 19 y 26 de 14:30 a 16:30.

Toda la información está disponible en www.mardelplata.gob.ar/cultura.