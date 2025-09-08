La Villa Victoria, ubicada en Matheu al 1851, presentó su programación para septiembre, con una amplia oferta que incluye muestras, ciclos de cine, conciertos, presentaciones de libros y talleres para todas las edades. Está abierta de martes a domingo de 15 a 19, y la boletería funciona en el mismo horario. La entrada general tiene un costo de $3.500, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes es de $2.600.

Ads

Actualmente se puede visitar la muestra permanente “Victoria, sus pasos por nuestra ciudad”, que recorre a través de un camino fotográfico y literario la relación de la reconocida escritora con Mar del Plata, desde su primer encuentro hace más de 120 años. También se exhibe la muestra colectiva “Miriadas”, una propuesta temporal que invita a la reflexión a través de la obra de diez artistas.

Programación destacada

El viernes 12 a las 18, se presenta el libro “Mujeres protagonistas” con entrada libre y gratuita.

con entrada libre y gratuita. El domingo 14, a las 15, tendrá lugar el "Té Desfile Operación Rosa Rosa" , un desfile de primavera con modelos de todas las edades. La entrada general cuesta $25.000 y para residentes, jubilados y estudiantes, $19.000.

, un desfile de primavera con modelos de todas las edades. La entrada general cuesta $25.000 y para residentes, jubilados y estudiantes, $19.000. El sábado 20, a las 16, Villa Victoria invita a disfrutar del programa radial de Radio Brisas Evolowing. La entrada general tiene un valor de $6.000 y para residentes, jubilados y estudiantes, $4.000. Y a las 20 la casa celebrará la llegada de la primavera con el evento "Primavera en Mar del Plata", una jornada de festejo con Los Gallos Cumbia, Ritmo Crocante y DJ. El evento contará con foodtrucks y la entrada general es de $8000, con descuento para residentes, jubilados y estudiantes a $6000.

Puede interesarte

El domingo 21, a las 17, se presentará el espectáculo de títeres “Las calles de las trifulcas” de Pablo García . La entrada general es de $10.000 y para residentes, jubilados y estudiantes de $7.500.

. La entrada general es de $10.000 y para residentes, jubilados y estudiantes de $7.500. Para el viernes 26, a las 18, está programada la presentación de la antología “Diamante” , publicada con motivo del 75° aniversario del Ateneo Poético Argentino "Alfonsina Storni". La entrada es libre y gratuita.

, publicada con motivo del 75° aniversario del Ateneo Poético Argentino "Alfonsina Storni". La entrada es libre y gratuita. El sábado 27, a las 20, "Madame Jazz Ensamble" brindará un concierto con arreglos originales. La entrada general es de $15.000 y para residentes, jubilados y estudiantes es de $11.500.

brindará un concierto con arreglos originales. La entrada general es de $15.000 y para residentes, jubilados y estudiantes es de $11.500. El domingo 28, a las 19, se realizará el concierto "Jazz a la carta" , donde el público votará el repertorio. Las entradas tienen un costo de $15.000 para el público en general y de $11.500 para residentes, jubilados y estudiantes.

, donde el público votará el repertorio. Las entradas tienen un costo de $15.000 para el público en general y de $11.500 para residentes, jubilados y estudiantes. Finalmente, el martes 30, a las 18, la reconocida actriz Emilia Mazer dictará un seminario intensivo actoral. El costo de la entrada debe ser consultado previamente.

Ads