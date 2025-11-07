En el marco de la 40ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, se realizarán funciones gratuitas al aire libre en Villa Victoria (Matheu 1851): comenzarán a las 20:00 y las entradas se retiran el día anterior, de 15:00 a 18:00, en el Centro de Información Turística de Marítimo Patricio 2276.

La programación en Villa Victoria incluye El novio de mamá de Nicolás Silbert y Leandro Mark (sábado 8), Belén de Dolores Fonzi (viernes 9), Mazel Tov de Adrián Suar (viernes 14) y Homo Argentum de Mariano Cohn y Gastón Duprat (domingo 16).

Desde la organización recomendaron a los asistentes llevar silla, reposera o manta para disfrutar cómodamente de las funciones al aire libre. La programación completa del Festival puede consultarse en www.mardelplatafilmfest.com/40/es/programas.

