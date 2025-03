Alvarado y Kimberley ya conocen el fixture del Torneo Divisiones Juveniles que realiza la Asociación de Fútbol Argentino para los equipos del interior que participan en Primera Nacional y el Federal A.

La zona que integran los representantes es la 6, que fue organizada por cercanía geográfica. Los otros clubes que la forman son Ciudad de Bolivar, Villa Mitre y Olimpo de Bahía Blanca y Santamarina de Tandil.

El debut de las tres categorías (Sub 13, Sub 15 y Sub 17) será el primer fin de semana de abril y el “Torito” y el “Dragón” chocarán entre sí en este estreno.

En cuanto al reglamento, se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas, en partidos de ida y vuelta. Clasifican a la Etapa Eliminatoria los primeros dos de cada grupo.

Luego serán cuatro rondas a eliminación a un solo partido. El ganador se adjudica el Título de Campeón de su categoría.

El cronograma de partidos será el siguiente: