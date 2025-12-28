Una nena de 4 años murió este sábado tras ahogarse en la pileta de un club deportivo de Quilmes, en un hecho que generó profunda conmoción en la comunidad y es investigado por la Justicia para determinar responsabilidades y circunstancias.

Ads

El episodio ocurrió en el Círculo Universitario de Quilmes (CUQ), en la zona de La Ribera. Según informaron fuentes familiares, la niña se encontraba nadando y bajo la supervisión del guardavidas cuando ocurrió el trágico desenlace, aunque las causas aún no fueron esclarecidas.

Puede interesarte

Testigos que se encontraban en el lugar advirtieron la situación y dieron aviso inmediato a la Policía. Minutos después arribaron tres ambulancias del SAME, cuyos profesionales realizaron maniobras de reanimación sin éxito y constataron el fallecimiento.

Ads

Desde la institución deportiva expresaron su pesar y decretaron duelo, con suspensión de todas las actividades hasta el 2 de enero. Además, allegados a la familia señalaron que el club se puso a total disposición como espacio de contención y apoyo en este momento de dolor.

En paralelo, una fuente cercana desmintió versiones que responsabilizan al CUQ por lo sucedido y pidió respeto ante la difusión de información no confirmada. En tanto, la causa quedó a cargo de la fiscal Mara Torres, de la UFI N°22 de hechos culposos, mientras se aguardan los resultados de la autopsia para avanzar en la investigación.

Ads

Fuente: TN