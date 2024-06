En el medio de una serie de medidas de fuerza, que incluyen una radio abierta en el Complejo de Funes y Guido y un paro por 24 horas para este miércoles, desde el Frente Universitario Docente esperan expectantes por lo que sucederá este jueves, cuando en Capital Federal se reúnan con autoridades del Gobierno nacional para escuchar la contrapropuesta que harán con relación a los puntos acercados por los gremios docentes. De no prosperar, las medidas de fuerza se profundizarían a partir de la semana próxima.

Le reunión de este jueves se da luego del cuarto intermedio anunciado la semana pasada. “Hubo un compromiso por parte del Gobierno de hacer una contrapropuesta de los tres puntos que nosotros reclamamos en lo salarial”, comentó Victoria Schadwill, secretaria general de la Asociación Personal Universitario (APU).

En cuanto a los puntos, destacó: “Que se actualicen lo salarios en cuanto al desfasaje que hubo, estamos 50 puntos abajo, nuestros salarios fueron totalmente licuados. Que de ahora en más las paritarias sean con cláusula gatillo, que si hay una inflación nuestros salarios estén actualizados a la inflación. Y lo que teníamos el año pasado, sobre todo repercutía en las escalas más bajas, que es lo que es la garantía salarial. Entendemos que ningún trabajador puede cobrar por debajo de la canasta básica total”.

En declaraciones a Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata, la dirigente gremial reconoció que “se pudo destrabar un poco lo que tenía que ver con el presupuesto de las universidades nacionales, con el 5% que corresponde al presupuesto general al funcionamiento”, aunque todavía “están pendientes todos los reclamos salariales, tanto de docentes como no docentes”.

No obstante, señaló que luego de un congreso de trabajadores y no docentes realizado la semana pasada en Córdoba se definió un “plan de lucha” que incluirá “48 horas de paro la semana que viene, luego haremos 72 y, si no hay respuesta, corren riesgo las actividades no docentes después del receso invernal”.

Schadwill consideró que luego de lo que fue el acuerdo unilateral de la UBA con el Gobierno, la situación en el frente gremial “se equilibró rápidamente con la medida de fuerza que se hizo la semana pasada”.

“Cuando de manera unilateral el Gobierno hace la diferencia, actualizando el salario universitario en el 270% sólo a la UBA, sin tomar en cuenta al resto de las universidades nacionales, rápidamente el Frente Universitario Docente salimos rápidamente a convocar a las medidas de fuerzas. Ahora sí lo que se logró es que se actualice a igual que la UBA al resto de las universidades”, agregó la dirigente.

De todos modos, la referente de APU señaló que “está quedando pendiente, no menor, la cuestión salarial. Y dar respuesta a las becas para estudiantes y todo el presupuesto que va a atado a las obras que están paradas en la universidad”.