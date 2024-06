El conflicto entre los trabajadores municipales y el Ejecutivo de General Pueyrredon parece no tener fin. Esta mañana, el sindicato realizó una asamblea de delegados donde se determinaron los pasos a seguir ante la falta de acuerdo.

Al respecto, Antonio Gilardi, secretario general dl STM, manifestó en diálogo con El Marplatense que “se definió venir a movilizar en el Palacio para ver si este Intendente recapacita y se sienta a dialogar con los trabajadores para recomponer la situación salarial, que con la inflación de mayo, estaríamos un 50% por abajo de lo acordado”.

En esta línea, resaltó que “el que no da respuestas es el intendente Montenegro, con todos hemos tenido algún conflicto, pero siempre ambas partes estuvieron dispuestas a sentarse, dialogar y así se llegaba a los acuerdos”.

De modo que “ya parece que el Intendente de Mar del Plata es Milei, gasta en publicidad, en otras cosas, pero plata para los trabajadores que hacen funcionar la Municipalidad, parece que no existe”, aseguró.

Por lo que desde su perpectiva, “lo que veo es una posición similar al gobierno nacional con miras a no sé qué objetivo. Nosotros somos participes de no alterar la paz social, pero evidentemente al Intendente no le interesa demasiado y quiere persistir con el conflicto. Mientras tanto, nosotros seguiremos adelante con los planteos”, concluyó.

