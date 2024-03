Trabajadores de la Clínica del Niño y la Familia continúan reclamando por la falta de pago de la totalidad en sus haberes. El conflicto comenzó la semana pasada y si bien desde el Directorio les prometieron saldar a mitad de mes, los empleados conservan el disgusto.

En ese sentido, afirmaron que las medidas de fuerza continuarán, reduciendo a guardias mínimas tanto las urgencias como las emergencias y que lo programado sigue suspendido.

Sobre esto, la delegada sindical en la Clínica del Niño y la Familia, Micaela Suárez, dialogó con El Marplatense y expresó: “Seguimos reclamando porque todavía no nos terminaron de abonarnos la totalidad del sueldo. El pasado sábado a la noche nos hicieron un depósito de 150.000 pesos, el cual se nos acreditó ayer por la tarde pero hay personas que todavía no recibieron ni eso. Y el resto del sueldo, que equivale entre un 40 o 50% en algunos casos, no saben cuándo lo van a terminar de cancelar”.

“Dicen, estipulan que van a saldarlo entre jueves y viernes. Pero el enojo es porque esto tendría que haber sido previsible por el nuevo directorio. Ahora tenemos que esperar hasta el jueves o viernes, siendo mitad de mes y hay cosas para pagar, pero la clínica no se hace cargo de los intereses que se nos cobran”, aclaró.

"Hay un nuevo directorio que se excusa diciendo que los anteriores tuvieron una mala gestión administrativa. Pero como siempre, los platos rotos los pagamos los laburantes.

Puede interesarte

Con respecto a los trabajadores tercerizados, la referente dijo: “La Clínica convoca o contrata a enfermeras de otras instituciones, hospitales, las cuales al finalizar su jornada o en el transcurso de días, se les abona por su labor. Pero si no tienen para pagarnos nosotros, ¿Cómo hacen para saldarlos a ellos?”.

“Vamos a seguir con las medidas de fuerza con guardias mínimas, para que ningún paciente se quedé sin atenderse”, afirmó Suárez.