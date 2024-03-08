Trabajadores de la Clínica del Niño y la Familia decretaron un paro por tiempo indeterminado
La Delegada Sindical indicó que "se van a atender las guardias mínimas, urgencias y emergencias pero lo programado está suspendido por el momento".
La Delegada Sindical indicó que "se van a atender las guardias mínimas, urgencias y emergencias pero lo programado está suspendido por el momento".
Así lo indicó la delegada sindical Micaela Suárez con respecto al reclamo por el pago de la totalidad de sus salarios.
Ocurrió este mediodía en la institución ubicada en Colón entre San Luis y Mitre. El paciente, de 57 años, llegó con un infarto masivo de la arteria descendente anterior.
Eva Trípodi a quien el ultimo viernes le había dado positivo el hisopado del Covid-19 , convirtiéndose en la primera trabajadora de la salud infectada, manifestó que "yo no tuve contacto con nadie que haya venido del extranjero y mis compañeras que dieron positivo, tampoco".
Desde la clínica 25 de mayo destacaron el trabajo del equipo médico que permitió el alta de la mujer de 64 años que se encontraba internada desde el 3 de abril, manifestando que "para nosotros es un desafío pesquisar precozmente cualquier paciente nuevo".
La trabajadora de salud de la Clínica del Niño y la Madre, Eva Trípodi, que el viernes dio positivo al test, dialogó con El Marplatense y detalló la situación que está atravesando. "Me hace mal que me apunten con el dedo y que me acusen de irresponsable", manifestó.
A través de un comunicados, las autoridades de la institución donde se conocieron los 5 casos de COVID-19 positivos, informaron sobre la cantidad de hisopados realizados desde el viernes a partir del contagio de la mucama.