Mucama de la Clínica: "Voy y vengo en colectivo, de casa al trabajo y del trabajo a mi casa"

La trabajadora de salud de la Clínica del Niño y la Madre, Eva Trípodi, que el viernes dio positivo al test, dialogó con El Marplatense y detalló la situación que está atravesando. "Me hace mal que me apunten con el dedo y que me acusen de irresponsable", manifestó.