La Dirección General de Asuntos Agropecuarios, Cooperativas y Mutuales, desarrolló durante 2025 una serie de acciones destinadas a fortalecer el sector agropecuario local, mediante políticas orientadas a la producción, la capacitación y la innovación, en todo el Partido.

Las iniciativas tuvieron como ejes la eficiencia productiva, el agregado de valor, la incorporación de tecnología apropiada y el desarrollo sustentable, consolidando una estrategia de articulación público-privada para el crecimiento del sector.

En ese marco, la producción de kiwi mostró avances significativos y se consolidó como una de las cadenas estratégicas del Partido. Argentina cuenta con aproximadamente 950 hectáreas implantadas, de las cuales el 70% se concentran en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, región que posee la Indicación Geográfica “Kiwi Mar y Sierras del Sudeste de Buenos Aires”. En articulación con SENASA, la Cámara del Kiwi y los productores, se continuó con el Monitoreo de la Mosca de los Frutos, una acción clave para mantener la baja prevalencia de la plaga y fortalecer las oportunidades comerciales en mercados nacionales e internacionales, a través de recorridos semanales superiores a los 150 kilómetros.

A lo largo del año también se desarrollaron instancias de capacitación que permitieron formar a más de 200 personas en emprendimientos productivos, apicultura, comercio exterior, manejo del cultivo de kiwi, alambrados y estructuras productivas, y transformación digital para PyMES de alimentos. Las actividades se realizaron junto a distintas instituciones y áreas municipales, en ámbitos educativos, rurales y establecimientos productivos del Partido.

Otro de los ejes centrales fue el acompañamiento al desarrollo rural sustentable y el fortalecimiento del Banco de Insumos y Acompañamiento Financiero. En este contexto, se recorrió el Partido y se tomó contacto con más de 80 productores, lo que permitió actualizar el registro del desarrollo rural sustentable y atender consultas técnicas y administrativas.

A través del Banco de Insumos se efectuaron visitas técnicas y se aprobaron y entregaron 122 rollos de polietileno para invernaderos, cubriendo una superficie total de 51.240 m². El fondo rotatorio alcanzó un 100% de devolución y, además, se concretó el préstamo de herramientas agrícolas para producciones tradicionales y emergentes, como la horticultura y la producción de cáñamo para uso industrial. Durante 2025 no fue necesario activar protocolos de emergencia agropecuaria, ya que no se registraron eventos climáticos adversos generalizados.

En materia de innovación, se trabajó junto a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en el desarrollo de indumentaria específica para el sector del kiwi, acercando a los productores soluciones que abordan problemáticas laborales habituales mediante propuestas innovadoras.

En el sector apícola, se gestionaron más de 80 inscripciones y renovaciones en el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) y se continuó con el programa Mar del Plata Suma Miel, con más de 30 jornadas de promoción del consumo y comercialización de productos de la colmena. Como resultado, se dispusieron más de 240 kg de miel, que serán entregados en 2026 a instituciones municipales.