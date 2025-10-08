El estreno de un documental sobre Fabián Bielinsky, la proyección de Nueves reinas y El aura, un homenaje a Milos Forman, una retrospectiva del realizador japonés Yuzo Kawashima y la confirmación de películas de Richard Linklater, Anders Thomas Jensen y James Vanderbilt son algunas de las novedades que se conocieron hoy sobre la programación del 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que comenzará el 6 de noviembre.

Para recordar al director que murió súbitamente a los 47 años, se confirmó la exhibición de Nueve auras, documental de Mariano Frigerio que reconoce la figura del director Fabián Bielinsky y que tendrá su estreno mundial en el Festival el 7 de noviembre. El film, que se exhibirá luego en HBO Max, recoge testimonios de muchos de los que trabajaron con él, como Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Brédice, Dolores y Tomás Fonzi, Alejandro Awada y Carlos Sorín.

Esa noche se le realizará un homenaje antes de la proyección para celebrar además los 25 años desde el estreno de su primera película, Nueve reinas, que también podrá volver a disfrutarse en el festival. Y se confirmó que habrá tres proyecciones de su segunda película, El aura.

El Festival también recordará al director checo Milos Forman con dos de sus películas más celebradas en copias restauradas: Atrapado sin salida y Amadeus. Para presentar ambas películas, llegará a Mar del Plata Paul Zaentz, sobrino de Saul y también productor, quien compartirá sus experiencias en los sets en una charla pública.

Por su parte, la Embajada de Japón en Argentina presentará una retrospectiva del legendario realizador Yuzo Kawashima. En el Festival podrán verse Suzaki Paradise: red light district (1956), Sun in the last day of the shogunate (1957), A geisha day (1961), The temple of wild geese y Elegant beast (ambos de 1962).

En cuanto a la sección Panorama, se confirmaron Omaha de Cole Webley, Köln 75 de Ido Fluk, If I had legs i’d kick you de Mary Bronstein, Nouvelle Vague de Richard Linklater, The last viking de Anders Thomas Jensen, Nuremberg de James Vanderbilt, The voice of hind rajab de Kaouther Ben Hania y Silent friend de Ildikó Enyedi.

Se recuerda que la programación completa del festival será dada a conocer en la presentación oficial en el Cine Gaumont, que tendrá lugar el próximo martes 21.