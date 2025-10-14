La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata dispuso la realización de un juicio oral contra el ex jefe de la Policía Departamental, José Luis Segovia, acusado de liderar una estructura ilícita dentro de la fuerza, dedicada al encubrimiento de delitos, maniobras de recaudación irregular y abuso de autoridad.

El pronunciamiento, suscripto por los jueces Marcelo Madina y Alfredo Deleonardis, ratificó lo resuelto por el magistrado de Garantías Daniel De Marco y avaló la investigación encabezada por el fiscal Marcos Pagella junto al Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI), dirigido por Javier Pettigiani.

El tribunal rechazó los planteos de nulidad y de falta de acción formulados por la defensa.

En una resolución previa, dictada en junio, el juez De Marco había dispuesto el sobreseimiento de Iván Medigovich y Leonardo Di Biase respecto de los delitos de “encubrimiento agravado, falsificación de documentos públicos, incumplimiento de deberes y estafa procesal”. No obstante, la situación del resto de los acusados se definirá en un juicio oral y público ante tribunal y fecha aún por determinar.

Según la investigación del Ministerio Público, la causa permitió acreditar “la existencia de una organización criminal estable y sostenida en el tiempo, encabezada por Segovia, e integrada por el policía Gastón Moraña; los exoficiales Javier González y Héctor Sosa; el federal Nicolás Rivademar; el agente retirado Christian Holtkamp; el excomisario exonerado Juan Pablo Velázquez; el abogado Lautaro Resúa; y los particulares Javier Toletti y Claudio Alaniz. Además, se mencionó un segundo grupo de colaboradores, de menor relevancia, donde figuraba Javier Collova”.

Los investigadores describieron la trama como “una red de acuerdos clandestinos entre uniformados, marginales y delincuentes”, destinada a manipular investigaciones, desviar causas y obstruir la labor judicial.

Desde las posiciones jerárquicas que ocupó Segovia —primero al frente de la DDI y luego como titular de la Departamental— se habrían cometido distintos hechos configurativos de abuso de autoridad.

Entre los episodios más relevantes señalados por la fiscalía figuran “las maniobras de control y extorsión en la compraventa de divisas sobre la avenida Luro, la connivencia con cambistas y el cobro de cuotas a los arbolitos para permitirles operar”.

Con la confirmación de la Cámara, el expediente quedó en condiciones de avanzar hacia el debate oral, donde se definirá la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.