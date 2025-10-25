Agustín Chiminelli fue condenado a prisión perpetua por el asesinato, descuartizamiento y quema del cuerpo de su vecina Alejandra Abbondanza, ocurrido entre el 16 y 17 de septiembre de 2022 en la ciudad de Campana. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana. Sus padres, Carlos Chiminelli y Liliana Sánchez, fueron sentenciados como cómplices y encubridores: él a 18 años de prisión, también por tenencia ilegal de arma de fuego; ella a 17 años.

Según la fiscalía, el crimen se produjo entre las 17:30 del 16 de septiembre y las 08:00 del día siguiente. Una cámara de seguridad registró a Abbondanza ingresando al domicilio de los Chiminelli. “Creemos que él salió y pidió ayuda por una supuesta urgencia que pasaba dentro de la casa. Eso lo pensamos porque ella camina tranquila con el perro y antes de entrar al domicilio acelera sus pasos, lo que nos da a entender que iba a socorrer una emergencia”, explicó el abogado de la familia de la víctima, Hugo Tomei.

La acusación sostiene que, mientras Alejandra aún se hallaba con vida y presentaba heridas de gravedad, llegaron al lugar Carlos Chiminelli a las 18:23 y Liliana Sánchez a las 19:20. Ambos vivían en la misma propiedad. En ese contexto, el grupo familiar habría realizado “diversas maniobras tendientes a eliminar los rastros del hecho, con el fin de ocultar el accionar desplegado por su hijo y procurar su impunidad”.

La víctima recibió golpes en la cabeza con un objeto contundente, presuntamente una mancuerna de dos kilos, que le provocaron la muerte. Luego, su cuerpo fue trasladado a la terraza, donde fue descuartizado y quemado en una parrilla.

Durante la última audiencia, Agustín Chiminelli expresó: “Quiero manifestar el dolor que tengo. Estuvo mal lo que hice. Quiero pedir perdón a la familia de Alejandra. Sé que es algo difícil, perdonar algo tan feo que pasó, pero estoy muy arrepentido de lo que hice, fue algo horrible”.

Por su parte, los padres del acusado aseguraron que “nunca supieron lo que pasaba” dentro del hogar. No obstante, el abogado Tomei remarcó: “Naturalizaron la violencia en esa casa”.

Respecto al fallo, Tomei señaló: “Estamos conformes con que la Justicia encontró culpables a los tres, pero creemos que los padres deberían recibir la misma pena”. Agregó que aún no se conocieron los fundamentos del tribunal y anticipó que “seguramente la querella va a apelar después de la lectura de fundamentos. La defensa seguro haga lo mismo”.

