El empresario y militante de La Libertad Avanza (LLA), Marco Chediek, fue condenado a realizar donaciones al Hospital Garrahan y a un comedor, cumplir tareas comunitarias y emitir disculpas públicas por amenazar de muerte a dirigentes políticos como Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén “El Pollo” Sobrero y Hugo Moyano. Las amenazas, proferidas a través de redes sociales en diciembre de 2023, motivaron una resolución judicial que busca sancionar los discursos de odio.

La causa se inició tras una denuncia presentada por Grabois y Baradel ante el juzgado del juez Daniel Rafecas. La investigación, que comenzó en enero de 2024, determinó que Chediek “excedió ampliamente la libertad de expresión” al advertir a los dirigentes que, de protestar contra el presidente Javier Milei, “podían sufrir agresiones físicas”. La Justicia calificó los hechos como “incitación a la violencia colectiva y amenazas”, elevando el caso a juicio.

El Tribunal Oral Federal N°5 resolvió que Chediek deberá donar dos millones de pesos al Hospital Garrahan y otros dos millones al comedor Pequeños Valientes de Benavídez. Además, cumplirá tareas comunitarias durante un año en una institución designada por Cáritas y grabará un video en TikTok pidiendo disculpas por las intimidaciones. El acusado reconoció su responsabilidad en los hechos.

Las amenazas de Chediek, difundidas en videos en redes sociales, incluían mensajes violentos como: “Vos Grabois, como sos el primero que saltó a hacer quilombo, te aviso que sos responsable por lo que le pueda pasar a tu gente. A vos en la 9 de Julio te tenemos regalado. No vas a poder pararlo, ni la policía va a poder pararlo. Llevá varios matafuegos, viste que siempre se prende fuego todo. Y chalecos, porque de este lado no hay balas de goma”.

La denuncia fue impulsada por el equipo jurídico de Argentina Humana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA). En su fallo, el juez Rafecas destacó que Chediek buscó generar “temor en las personas señaladas”, por lo que la sentencia tiene como objetivo “poner un límite” a los discursos de odio y garantizar la convivencia democrática.

Fuente: con información de Noticias Argentinas