La confirmación de la condena de seis años a prisión sobre la ex presidente Cristina Fernández movilizó fuertemente el panorama político de Argentina, y especialmente el Partido Justicialista, que se encontraba en una interna muy compleja entre la ex mandataria y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Por eso, para el politólogo Juan Negri, “tal vez la Justicia está haciendo lo que el peronismo no pudo hacer en diez años, que es pasar la página del liderazgo de Cristina”.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, para el especialista la relevancia de la noticia surgida esta semana pone de manifiesto “el legado de Cristina, una líder que a diez años de haberse ido del poder todavía mantiene un importante caudal de apoyo, que todavía puede lograr perfilar el carácter del partido. Muchos dentro del peronismo lo lamentan a esto”.

“Acá hay una cosa interesante, tal vez la Justicia está haciendo lo que el peronismo no pudo hacer en 10 años, que es pasar la página del liderazgo de Cristina. Yo estoy seguro de que hay varios que están mirando esta noticia no con demasiada tristeza al interior del peronismo. Una noticia que conmociona al partido y también a la sociedad argentina, y que veremos cómo el peronismo se adapta a esta situación”, señaló.

Si bien Negri no es tan adepto a la idea de que el fallo de la Corte unirá al peronismo, reconoció que por lo menos “le dio un argumento, un común denominador, un basamento para un discurso de unidad, es decir, encontraron eso para en algo estar de acuerdo completamente. Podría usarse como una plataforma para pensar la unidad, aunque lo veo difícil: hay un liderazgo partidario y ya de hecho empezó a ver algunos ruidos de La Cámpora con Kicillof”.

Sin embargo para el politólogo el problema de unirse detrás del discurso de Cristina, “la reivindicación de Cristina, la mirada para atrás, la década perdida, el kirchnerismo, creo que esa es una campaña electoral perdedora en septiembre y en octubre”. Y aseguró que “frente a un Gobierno que tiene algo para decir, nos puede gustar o no, el kirchnerismo anclado en 2003 me parecería una mala noticia para el peronismo”.

De cara a su detención, para el politólogo a Cristina le queda “mirarse en el espejo de Lula” que es “donde ella articula la narrativa”. Frente al hecho de que está en la cárcel o va a estar en la cárcel, “la historia de Lula es una historia que le sirve para mostrar optimismo, para ponerse en un lugar de liderazgo. Por supuesto, es una idea que a ella le debe parecer muy atractiva, porque al final de la historia de Lula él vuelve a la presidencia. Yo veo muy muy muy difícil que eso pueda ocurrir en Argentina”.

El especialista resaltó que un rol posible para la ex presidente sea el de influir en el PJ con la elección de candidatos. Por eso, se preguntó “¿cómo va a reaccionar el partido frente a eso?”. Y aseguró que dentro del peronismo muchos quieren terminar con el reinado del “conurbano, Kicillof, Cristina, Máximo”.

PARTIDOS

En un presente donde Javier Milei llegó a la Presidencia sin una estructura partidaria, definitivamente en Argentina se vive una realidad muy diferente en cuanto a la conformación de las fuerzas políticas. “De hecho salvo hasta hace pocos días el peronismo también estaba fragmentándose muchísimo. El peronismo ya es, de hecho, una confederación de peronismos provinciales, el peronismo de Córdoba no tiene nada que ver con el peronismo de San Luis ni con el de Buenos Aires”, contó Negri.

“Lo que nosotros vemos es el peronismo de Buenos Aires con mucha mayor atención porque es el área metropolitana, porque es la provincia de Buenos Aires que es muy central por los dirigentes, pero lo cierto es que ya el peronismo estaba muy descentralizado”, agregó el especialista en ciencias políticas.

En ese contexto, es lógico -dijo Negri- que el peronismo haya salido con viejas banderas por estos días, como la proscripción y eslóganes propios del ’55. Sin embargo, bajo su óptica “es poco” porque “faltan dos, tres meses para las elecciones, el partido va a tener que buscar candidatos, va a tener que esforzarse en decir: ‘Bueno, ahora qué hacemos’. Y me parece difícil que puedan estar constantemente pensando en Cristina. Entonces, la posibilidad de una fractura y que el peronismo vaya separado es alta”.

Lo que sucede con el PJ es una síntesis de lo que ocurre en la sociedad actual, donde las instituciones tradicionales se han descompuesto o, directamente, roto. De hecho, para el politólogo “la elección de un forastero de la política como Milei responde también al desprestigio de los partidos políticos. ‘Bueno, vamos con este loco, no me importa nada, qué sé yo, me tiro al vacío’”.

“Luego de 10, 15 años de estancamiento económico, eso tiene efectos sobre la sociedad, la sociedad empieza a descreer de los partidos políticos, de los dirigentes, y eso se ve también en las encuestas de opinión: en general, imágenes muy negativas del Congreso, los partidos. Es cierto que es un fenómeno no solamente argentino, en Uruguay, Brasil, incluso Chile vemos algo muy parecido. Estamos en un momento de crisis de los partidos tradicionales”, concluyó Negri.