En el recinto del Concejo Deliberante se realizó el acto por el Día Internacional de la Enfermería, con la participación de las licenciadas María Laura Ruiz y Miriam Raquel Sterli, así como profesionales que expusieron durante la jornada. Tras las intervenciones, se proyectó un video con saludos de colegas de distintos países.

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Durante el encuentro se destacó el rol fundamental de la enfermería en el sistema de salud, poniendo en valor tanto la vocación como la formación constante de los profesionales.

La conmemoración del Día Internacional de la Enfermería se realiza cada 12 de mayo en homenaje a Florence Nightingale, considerada pionera de la enfermería moderna.

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Nightingale adquirió reconocimiento por su labor durante la Guerra de Crimea, donde introdujo mejoras basadas en el uso de datos y estadísticas, contribuyendo a la profesionalización del sector y a avances en prácticas médicas y sanitarias.

Del acto participaron representantes del municipio, universidades, hospitales, centros de rehabilitación, organizaciones profesionales y Fuerzas Armadas.

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