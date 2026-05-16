enfermeras

Concejales homenajearon a enfermeros en su día
Durante el acto se reconoció el compromiso profesional del sector y se repasó el origen de la conmemoración, vinculada a la figura de Florence Nightingale.
Durante el acto se reconoció el compromiso profesional del sector y se repasó el origen de la conmemoración, vinculada a la figura de Florence Nightingale.
El hecho ocurrió esta mañana y la ladrona logró ser identificada gracias a las cámaras de seguridad.
Al menos 400 personas entre familiares y amigos estuvieron presentes en el acto de reconocimiento.
Así se refirió Laura Del Pir, secretaria de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, al afirmar que no se tomaron las medidas de seguridad e higiene en el establecimiento, donde incluso un enfermero de refuerzo ya está contagiado de COVID-19.
El objetivo es "visibilizar la importancia del trabajo de los enfermeros para el acceso a los cuidados y a la salud pública".