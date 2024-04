El orfebre Juan Carlos Pallarols fue reconocido hoy por la Federación Universal por la Paz, entidad que es miembro de la ONU, como embajador por la paz. Con “toda la emoción posible por esta distinción”, el artesano se mostró agradecido y destacó la relevancia de su oficio, que sintetiza seis generaciones en su familia.

Pallarols es reconocido por ser el autor de la mayoría de los bastones de mando presidenciales desde el regreso de la democracia en 1983. “A mí lo que me gusta es no hacer las cosas solo. Usando toda la técnica y el conocimiento que tengo, que lo he aprendido de mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, lo más importante que hago es participar y compartir con el pueblo”, comentó el orfebre antes de destacar que cinco millones de personas cincelaron el actual bastón.

En diálogo con Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata, Pallarols destacó la importancia de los oficios y las profesiones: “Los oficios los hace un juez o la Suprema Corte cuando hay que hacer una sentencia importantísima. Las profesiones… qué se profesa: las religiones, los juramentos, los pactos sagrados. Con mi humilde oficio lo que trato de transmitir es la cultura de un pueblo, pero milenaria porque se va acumulando a través de las generaciones”.

El artista destacó que desde 1735, con su chozno, su familia se dedica a la orfebrería y en su taller se pueden encontrar las mismas herramientas, los mismos fuelles, los mismos martillos. “Creo que el secreto de un futuro mejor se encuentra en esas situaciones, donde guardamos los grandes oficios, las grandes técnicas, la historia”, aseguró.

