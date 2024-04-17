“Con mi humilde oficio lo que trato de transmitir es la cultura de un pueblo”
El orfebre Juan Carlos Pallarols destacó la importancia de los oficios. Fue reconocido hoy como embajador por la paz.
El orfebre Juan Carlos Pallarols destacó la importancia de los oficios. Fue reconocido hoy como embajador por la paz.
El popular orfebre encargado de realizar el tradicional bastón de mando de cada presidente, brindó una charla en Espacio Clarín sobre su labor como orfebre. Así mismo inauguró una escultura de un lobo marino que rinde homenaje a los ex combatientes de Malvinas y a los 44 tripulantes del ARA San Ju