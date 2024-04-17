Pallarols y la orfebrería como un modo de vida

El popular orfebre encargado de realizar el tradicional bastón de mando de cada presidente, brindó una charla en Espacio Clarín sobre su labor como orfebre. Así mismo inauguró una escultura de un lobo marino que rinde homenaje a los ex combatientes de Malvinas y a los 44 tripulantes del ARA San Ju