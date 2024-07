La Selección Argentina se medirá con Canadá este martes, desde las 21, por las semifinales de la Copa América 2024, en búsqueda de jugar una nueva final. De cara al duelo contra los norteamericanos, Lionel Scaloni tiene pensado realizar al menos dos modificaciones en el once inicial con respecto al que puso en los cuartos contra Ecuador y con la novedad del regreso de Ángel Di María.

Argentina logró avanzar a las semifinales en los penales, pero Scaloni no quedó conforme con la actuación de sus dirigidos y es por eso que hará varios cambios para enfrentar a Canadá. Una de las modificaciones que realizará el entrenador será en el ataque con el retorno de “Fideo” en lugar de Nicolás González. Así volverán a coincidir Di María y Lionel Messi.

Puede interesarte

Además, en la delantera Julián Álvarez le ganó la pulseada a Lautaro Martínez, a pesar de que el hombre del Inter es el goleador de la Copa América con cuatro tantos. De esta manera, el ataque quedaría igual al del debut frente al mismo seleccionado.

Tanto en defensa como en el mediocampo, el entrenador mantiene una duda. En lo que respecta a los volantes, los que tienen chances de ingresar en el once son Giovani Lo Celso o Leandro Paredes, este último titular contra Perú y en el debut con los canadienses. Si no son ellos, seguirá Enzo Fernández, aunque en ese caso el futbolista central sería Alexis Mac Allister y no el hombre de Chelsea. A su vez, en el lateral derecho podría reaparecer Gonzalo Montiel en lugar de Nahuel Molina.

Además, Lisandro Martínez volverá a ser de la partida, pese a que frente a Ecuador tuvo que ser reemplazado por Nicolás Otamendi debido a una molestia. En el sector izquierdo Nicolás Tagliafico será el titular, ya que Marcos Acuña volvió a entrenar diferenciado este domingo debido a la molestia muscular que arrastra desde el encuentro ante Chile, que le impidió ser de la partida frente a Perú y Ecuador.

Puede interesarte

La probable formación de la Selección Argentina vs Canadá

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso o Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Fuente: Tyc Sports