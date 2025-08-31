Por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional, Alvarado visitará este domingo a Gimnasia y Tiro de Salta desde las 16 en el estadio Gigante del Norte. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports Play.

El equipo marplatense llega con menos descanso que su rival, ya que el jueves disputó el partido pendiente de la fecha 21 frente a Quilmes, en el que empató 0-0 en el Estadio Centenario.







Tras ese resultado, el conjunto de Marcelo Vázquez logró salir de la zona de descenso por apenas un punto y viajó directamente hacia Salta para encarar este compromiso.

Al diferencia que en el duelo ante el “Cervecero”, el “Torito” podrá contar con Joaquín Susvielles, recuperado de una distensión. Sin embargo, Juan Pablo Gobetto es baja.

Del otro lado estará el “Albo”, que se ubica séptimo en puestos de reducido, aunque viene de una dura derrota por 2-0 frente a Deportivo Madryn.

Convocados

- Emanuel Gómez Riga

- ⁠Fabricio Henricot

- ⁠Agustín Aleo

- ⁠Facundo Ardiles

- ⁠Brian Blasi

- ⁠Tomás Fernández

- ⁠Cristian Gorgerino

- ⁠Agustín Irazoque

- ⁠Valentino Werro

- ⁠Julián Ascacibar

- ⁠Agustín Bolivar

- ⁠Marco Borgnino

- ⁠Matías Mansilla

- Mateo Ortale

- ⁠Enzo Martínez

- ⁠Thomas Amilivia

- ⁠Tomás Bolzicco

- ⁠Marco Miori

- ⁠Derlis Ortiz

- ⁠Joaquín Susvielles