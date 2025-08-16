Alvarado afronta una parada clave este domingo cuando visite a San Martín de Tucumán a partir de las 17:10 por la fecha 27 de la Primera Nacional.

En Mar del Plata saben que los puntos empiezan a pesar cada vez más y el objetivo es claro: salir del fondo y despegar de la zona de descenso. El equipo de Marcelo Vázquez llega tras igualar 1-1 frente a Güemes en el Minella, y en sus últimos cuatro compromisos acumuló una victoria, dos empates y una derrota, con un registro de cuatro goles a favor y apenas dos en contra.

El “Santo” en cambio, atraviesa un presente irregular. Viene de caer 1-3 ante Deportivo Madryn y en sus últimos cuatro partidos cosechó apenas una victoria, un empate y dos derrotas, con cuatro tantos a favor y ocho en contra.

La buena noticia para Alvarado pasa por el regreso de dos piezas claves en la defensa como lo son Brian Blasi y Agustín Irazoque, que se reincorporan tras cumplir sanción por acumulación de amarillas. Con ellos disponibles, Vázquez pararía este probable once inicial: Emanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Brian Blasi, Agustín Irazoque, Agustín Aleo; Matías Mansilla, Agustín Bolívar, Juan Pablo Gobetto; Marco Miori, Joaquín Susvielles y Enzo Martínez.

En cuanto a la tabla, Alvarado ocupa el puesto 17 con 25 puntos, dentro de la zona roja. Debajo aparece Arsenal con 24 y arriba asoma Güemes con 27. Ferro, algo más holgado, ya suma 30 unidades. El “Torito” además tiene un partido pendiente que puede ser vital en la pelea por la permanencia.

