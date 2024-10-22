En el marco del Día de la Educación Física, que se conmemora cada 23 de octubre en el país, la Jefatura de Desarrollo Deportivo de la Municipalidad lleva adelante la Semana de la Educación Física “Fernando Rodríguez Facal” por medio de la cual alumnos de colegios secundarios de la ciudad realizan prácticas deportivas en plazas y espacios públicos de Mar del Plata.

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Esta celebración se realiza desde hace nueve años en Mar del Plata, pero hasta este año se llevaba a cabo durante un solo día en la pista de atletismo del Parque Municipal de los Deportes. Ahora, se decidió trasladarla a diversos puntos de la ciudad para que los chicos de las zonas más alejadas puedan participar sin tantos inconvenientes de traslados.

“La idea fue fundamentalmente acercar a las escuelas, a los barrios, a los diferentes sectores de la ciudad. Sabemos la gran extensión que tiene la ciudad, las dificultades que tienen los chicos para llegar a un lugar. Esto está destinado a los colegios secundarios y armar esa logística a veces se hace difícil, por eso decidimos llevarlo a diferentes sectores”, comentó el jefe de Desarrollo Deportivo, Daniel Díaz.

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La Semana de la Educación Física se realizó hoy en Camet, mañana continuará en la Plaza Artigas de Punta Mogotes, el jueves irá a Laguna de los Padres y el viernes será el gran cierre en la pista de atletismo “donde se espera una gran cantidad de escuelas”, señaló Díaz en diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata.

“Lo hicimos para que los chicos no tengan que viajar tanto y puedan tomar parte de una realización de prácticas atléticas, que es el deporte que abrazó Rodríguez Facal, que lo consagró como un gran entrenador. El atletismo es el deporte base en las escuelas, el que pueden practicar todos los chicos en función de las diferentes variables y teniendo o no una pista de atletismo”, aseguró el funcionario deportivo.

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EDUCAR EN DEPORTES

Sobre lo que ocurre durante estas jornadas, Díaz manifestó que “cuando los chicos se sienten felices o cuando transmiten esa alegría es imposible ser insensible a esa sonrisa. Porque el objetivo del profesor de Educación Física es trabajar sobre la materia, sobre la motricidad, pero sobre lo que tiene que ver con la salud y las emociones”.

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Bajo su óptica, es fundamental en un profesor de educación física “crear en el joven esa necesidad de hacer actividad física, porque ese es el objetivo fundamental, que estos chicos cuando terminen la escuela sigan haciendo actividad física toda la vida, porque es la base de la salud psíquica y física”.

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Por último, consideró como muy importante lo que sucede con una actividad como la Semana de la Educación Física, porque “esta cuestión de que se recreen, que se sientan bien y que representen a su escuela, crea identidad, un valor tan importante como es representar ese lugar donde se están formando y donde a futuro van a poder recibirse y seguir una carrera universitaria”.