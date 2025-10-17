La Orquesta Sinfónica Municipal, dirigida por el maestro Guillermo Becerra, presentará el concierto titulado Grandes románticos este sábado 18 a las 20:00 en el Teatro Colón (Yrigoyen 1665). En la ocasión, el destacado pianista argentino José Luis Juri actuará como solista invitado, interpretando obras emblemáticas del romanticismo musical.

El programa se centra en dos compositores icónicos de esta época: Frédéric Chopin y Franz Schubert. Se interpretará el Concierto Nº1 en mi menor de Chopin, con Juri al piano, seguido de Sinfonía Nº4 Trágica de Schubert, ejecutada por la orquesta completa.

José Luis Juri es un pianista argentino de renombre, con una trayectoria de proyección nacional e internacional. Nacido en Buenos Aires, inició sus estudios en el Conservatorio Manuel de Falla y se perfeccionó en la Accademia Chigiana de Siena (Italia) y en Suiza, bajo la tutela de Edith Fischer, discípula de Claudio Arrau.

Ha ofrecido recitales en prestigiosos escenarios de Europa, Africa y América Latina, como el Teatro alla Scala de Milán, los festivales de Savona y Chiavari en Italia, el Festival de Blonay en Suiza, el Teatro de las Bellas Artes en México y la Opera de El Cairo en Egipto, entre otros.

En Argentina, se ha presentado en teatros emblemáticos como el Teatro Colón, el Teatro Argentino de La Plata, el Mozarteum Argentino y diversos festivales de música de cámara.

En 2006, recibió el título de Cavaliere dell’Ordine al Merito de la República Italiana por su contribución a la difusión de la música italiana en el mundo. Además, ha realizado grabaciones para sellos discográficos argentinos y europeos, incluyendo álbumes dedicados al romanticismo rioplatense, algunos con instrumentos históricos como el fortepiano.

Juri también es director artístico y creador de ciclos musicales de alto prestigio, tales como el festival de Semana Santa El camino del santo, el ciclo Clásica joven en el CCK y el EPI – Encuentros de Piano Internacionales, que se desarrolla en Bariloche.