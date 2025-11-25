El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre un incremento de 5% interanual, mientras que en la medición desestacionalizada mostró una suba de 0,5% respecto de agosto. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el componente tendencia-ciclo aumentó 0,1% en comparación con el mes anterior.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el EMAE presentó un avance de 5,2% respecto del mismo período de 2024.

De los trece sectores que integran el EMAE, la mayoría exhibió variaciones positivas en la comparación interanual. Entre los más destacados se encuentran la Pesca, con un alza de 58,2%, la Intermediación financiera, con una suba de 39,7% y que además fue el sector de mayor incidencia positiva sobre el nivel general, y las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que registraron un aumento de 5%.

En conjunto, estos sectores explicaron gran parte de la expansión registrada en septiembre, según los datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Indec.

Por el contrario, dos ramas de actividad mostraron caídas en la comparación interanual: la Industria manufacturera, con una baja de 1%, y la Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, que retrocedió 0,7%. De acuerdo con el informe, ambos sectores restaron en conjunto 0,19 puntos porcentuales al crecimiento del EMAE.

Fuente: con información de DIB