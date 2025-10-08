Como sucede cada 31 de diciembre a las 8, desde 2019, la ONG Palestra organizará la correcaminata solidaria LoveRun. Una propuesta que combina de la mejor manera los beneficios de la actividad física, creando hábitos saludables, y la posibilidad siempre gratificante de ayudar a quienes más lo necesitan.

Ads

Si bien ya está instalada en el calendario de pruebas de calle como un clásico, el espíritu inquieto del staff de la ONG suele plantearse nuevos desafíos. Y a la séptima edición de LoveRun se suma este 2025 la primera edición de 10K Love, estreno absoluto para Palestra en pruebas competitivas.

Sin embargo, la esencia continúa siendo la misma. Dos modalidades diferentes pero con el mismo propósito: correr por amor y transformar vidas.

Ads

La imperdible cita será en la mañana del último día del año en Plaza España, sobre el recorrido habitual, completamente por la Costa hasta la avenida Constitución y regreso. Las inscripciones online ya se encuentran abiertas para ambos formatos, a través del linktr.ee/loverunpalestra, desde Instagram o directamente en la plataforma Eventbrite.

Puede interesarte

LoveRun, la correcaminata familiar participativa sobre 5K, tendrá un trazado alternativo de sólo 3K, con retome a metros del Asilo Unzué y los montos de inscripciones-donaciones voluntarias comienzan en $10.000.

Ads

Y en la gran novedad para este año, los 10K competitivos, para aquellos runners que, además de su espíritu solidario, demandaban una mayor exigencia, tendrá todas las características de las mejores carreras de calle: división en seis categorías etarias, medallas finisher, premiación a los tres primeros de la clasificación general (masculina y femenina), a los tres primeros de cada categoría en ambas ramas y también a las personas con discapacidad, chip de fiscalización y control, remera oficial del evento y mucho más. El costo de la inscripción fue establecido en $30.000.

A su vez, la prueba competitiva también contará con una distancia alternativa de 5K, con idénticas características de clasificación, kit de participante, medalla finisher y demás, aunque no tendrá división por categorías etarias y sólo se premiará a los tres primeros hombres y las tres primeras mujeres.

Próximamente informarán sobre la fecha y el lugar elegido para el lanzamiento de prensa y presentación oficial del evento y también sobre las posibilidades de registrar la inscripción en forma presencial.

Ads

La totalidad de los recursos obtenidos en concepto de inscripciones-donaciones será destinada a fortalecer y potenciar el Club Deportivo Palestra, por la vía de becas deportivas, la construcción de infraestructura y la mejora del equipamiento para poder ofrecer más oportunidades a niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Puede interesarte

Por todo eso, esta nueva edición de LoveRun Palestra representa un desafío deportivo, al margen de un compromiso con la responsabilidad social y la gran oportunidad de otorgarle mayor visibilidad a la problemática diaria que se afronta desde la ONG.

Palestra es una ONG fundada en Mar del Plata en el año 2004, cuyo objetivo es brindar herramientas a niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes que se encuentran en diferentes situaciones de vulnerabilidad en el marco de un programa completo.

La organización cuenta con un hogar convivencial, residencias juveniles y casas de autovalimiento, las cuales se complementan con talleres de arte, fotografía, música y deportes, generándoles numerosas oportunidades en igualdad de condiciones. Es, ni más ni menos, un lugar de entrenamiento para la vida. Ha sido distinguida con el premio Lobo de Mar a la ONG con mayor trabajo social.