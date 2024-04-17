PetRun Palestra: "Promovemos darle una nueva vida a un animalito"
La correcaminata será el próximo domingo en en el Centro Hípico General Pueyrredon, en Parque Camet.
La correcaminata será el próximo domingo en en el Centro Hípico General Pueyrredon, en Parque Camet.
La segunda edición de PetRun cumplió con creces su doble objetivo saludable y solidario en un domingo inolvidable.
Gustavo Toledo, coordinador de la ONG manifestó que "estamos construyendo un salón en Cerrito y Azopardo donde tenemos nuestro lugar, el cual servirá de aula para brindar capacitaciones y atender a más gente".
En el Corredor Saludable, la ONG Palestra realizó una correcaminata solidaria, para despedir el año con un evento a beneficio de la organización, el cual tuvo como objetivos crear y promover hábitos saludables y colaborar con la entidad.