Soda Stereo se presentó en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata en el marco de su gira Ecos, con localidades agotadas y ante unas 7000 personas, en lo que fue la primera escala nacional del tour y un regreso celebrado por fanáticos de distintas generaciones.

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Después de 30 años, el trío integrado por Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio volvió a la ciudad con un espectáculo que combinó tecnología, potencia sonora y un recorrido por los grandes éxitos de su carrera.

El show comenzó con Ecos, tema que da nombre a la gira, marcando desde el inicio el pulso de una noche cargada de emoción y expectativa. A lo largo del recital, sonaron clásicos como Nada personal, Zoom -con ilustraciones del marplatense George Manta-, Cuando pase el temblor, Prófugos, Ciudad de la furia y De música ligera.

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La propuesta se consolidó como una experiencia que trascendió el formato de homenaje o tributo, ofreciendo un espectáculo que buscó recrear la esencia de la banda y su impacto en la historia del rock en español.

La producción local estuvo a cargo de Destino Arena junto al Estadio Polideportivo Mar del Plata por Minella Stadium.

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