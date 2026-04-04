Con entradas agotadas, Soda Stereo hizo vibrar a 7000 personas en el Polideportivo
El show marcó el inicio de la gira nacional “Ecos” y reunió a público de todas las edades, con una puesta escénica innovadora.
Soda Stereo se presentó en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata en el marco de su gira Ecos, con localidades agotadas y ante unas 7000 personas, en lo que fue la primera escala nacional del tour y un regreso celebrado por fanáticos de distintas generaciones.
Después de 30 años, el trío integrado por Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio volvió a la ciudad con un espectáculo que combinó tecnología, potencia sonora y un recorrido por los grandes éxitos de su carrera.
El show comenzó con Ecos, tema que da nombre a la gira, marcando desde el inicio el pulso de una noche cargada de emoción y expectativa. A lo largo del recital, sonaron clásicos como Nada personal, Zoom -con ilustraciones del marplatense George Manta-, Cuando pase el temblor, Prófugos, Ciudad de la furia y De música ligera.
La propuesta se consolidó como una experiencia que trascendió el formato de homenaje o tributo, ofreciendo un espectáculo que buscó recrear la esencia de la banda y su impacto en la historia del rock en español.
La producción local estuvo a cargo de Destino Arena junto al Estadio Polideportivo Mar del Plata por Minella Stadium.
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