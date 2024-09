Continúa la medida de fuerza que paraliza el puerto local, se trata de la que protagoniza SOMU en el marco del pedido de actualización salarial.

El conflicto comenzó a mediados de junio y pese a mantener reuniones para negociar entre las empresas y el Ministerio de Trabajo, no se llegó a un acuerdo. En ese sentido el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) anunció un paro para gran parte de la actividad portuaria en Mar del Plata.

La medida se hizo efectiva ayer a las 18 y la misma es por tiempo indeterminado “hasta tanto no se firme el acuerdo salarial correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre”, señaló el gremio en un comunicado.

Sobre esto, Oscar Bravo, secretario general de SOMU dialogó con El Marplatense y dijo: "Hasta ahora acordamos con una. Hay muchas que quieren saltar el cerco pero todavía no se animan porque no quieren dejar sola a la Cámara, pero ven innecesarias estas medidas de fuerza porque parece tener un valor irrisorio lo que pide el sindicato"

"Por el momento continuamos con el paro pero estamos aguardando instrucciones para ver si hay que endurecer la medida, de ser necesario. Pero por el momento todo sigue igual", adhirió.

"Se presentaron dos de las cuatro cámaras, otras dos estuvieron ausentes. Por lo cual el Ministerio tomó la decisión de que el próximo miércoles haya una nueva audiencia y tenga que ser si o si presencial porque hubo algunos que querían solo conectarse porque no traían instrucciones de sus representados", sumó

"Ellos someten a votación las decisiones y llegan aun consenso pero se ve que todavía no hay unanimidad o mayoría, así funciona. Puede que las medidas de fuerza se endurezcan, hay algunos trabajos que se dejan de hacer, los de seguridad si estamos presentes y contra eso no nos vamos a meter, pero podemos llegar a no hacer absolutamente nada más", concluyó el referente.