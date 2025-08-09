En un duelo de necesitados, Alvarado recibirá mañana a las 15 a Güemes de Santiago del Estero en el “José María Minella” por la vigésimo sexta fecha de la Primera Nacional.

El “Torito”, que viene de caer ante Patronato, se ubica decimoséptimo con 24 unidades mientras que el “Gaucho” se posiciona decimosexto con 26 puntos por lo que una victoria del conjunto marplatense haría que este escale en la tabla y que los santiagueños entren en la zona roja.

El entrenador Marcelo Vázquez deberá rearmar la defensa para este encuentro ya que Brian Blasi y Agustín Irazoque estarán ausentes por acumulación de tarjetas amarillas. Con estas bajas de peso, las alternativas para la zaga central serían Tomás Fernández y Kevin Silva.

Con este panorama, Alvarado sabe que los puntos en juego serán clave para acomodarse en la tabla y encarar con mayor tranquilidad el compromiso pendiente ante Quilmes. Un buen resultado le daría la posibilidad de salir de la zona comprometida y afrontar lo que viene con un margen de respiro.

