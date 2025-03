A pesar de un incipiente pronóstico de precipitaciones posiblemente para todo el fin de semana en Mar del Plata, la Liga Marplatense de Fútbol programó los encuentros correspondientes a la Fecha 4 del Torneo Apertura “Juan Quesada” que tendrá la salvedad de jugar un partido el domingo.

Se trata de la presentación de Kimberley ante Libertad, que se pasó de día teniendo en cuenta que, por el Torneo Federal “A”, el “Dragón” recibirá a Deportivo Rincón el sábado por la tarde en su casa: el “José Alberto Valle”.

Justamente es uno de los cuatro líderes con puntaje ideal que tiene la Zona “A”. El dato saliente es que dos de ellos se enfrentarán entre sí este sábado. En cancha de Boca, San Isidro y Banfield de impecable comienzo de temporada, tratarán de arrebatarse el puntaje perfecto en uno de los mejores encuentros de la fecha. Deportivo Norte también ha tenido un gran comienzo incluso con mejor diferencia de gol que sus rivales, pero tendrá una dura visita a Quilmes donde tratará de seguir en racha.

Por su parte, la Zona “B” tiene un único equipo con 9 puntos luego de 3 partidos disputados y es River. El conjunto de Eugenio Ramajo tendrá que visitar a Círculo Deportivo en Otamendi de inicio irregular en la temporada, pero siempre un duro escollo. Es escolta es Chapadmalal de gran inicio de temporada y que tendrá que medirse como visitante con el bi-campeón Atlético Mar del Plata, entre los duelos más destacados.

PROGRAMACIÓN - CUARTA FECHA - TORNEO APERTURA “JUAN QUESADA”

SÁBADO 22 DE MARZO

Cancha: Al Ver Verás - Racing vs San Lorenzo

Sexta (12:45hs): Rua, Martínez y Brizuela

Quinta (14:30hs): Martínez, Rua y Brizuela

Primera (16:30hs): Sampietro, Martínez y Rua

Cancha: Boca - San Isidro vs Banfield

Sexta (12:45hs): Ferreyra, Cajal y Torias

Quinta (14:30hs): Cajal, Ferreyra y Torias

Primera (16:30hs): Funes, Cajal y Ferreyra

Cancha: Talleres - Talleres vs Colegiales

Sexta (12:45hs): Montero, Scuffi y Tua

Quinta (14:30hs): Scuffi, Montero y Tua

Primera (16:30hs): Contreras, Scuffi y Montero

Cancha: Almagro Florida - Los Andes vs Nación

Quinta (14:30hs): Chávez, Vega y Díaz Furet

Primera (16:30hs): Miranda, Chávez y Vega

Cancha: River - San José vs Almagro Florida

Sexta (12:45hs): Correa, Baquero y Ordóñez

Quinta (14:30hs): Baquero, Correa y Ordóñez

Primera (16:30hs): Cingolani, Baquero y Correa

Cancha: Banfield - Quilmes vs Deportivo Norte

Sexta (12:45hs): Mancilla, López y Agudo

Quinta (14:30hs): López, Mancilla y Agudo

Primera (16:30hs): Debrina, López y Mancilla

Cancha: Mar del Plata - Atlético MDP vs Chapadmalal

Quinta (14:30hs): Costanzo, Alfonso y Cardozo

Primera (16:30hs): Llona, Costanzo y Alfonso

Cancha: Alvarado - Alvarado vs Independiente

Sexta (12:45hs): Spognardi, García y Ramírez

Quinta (14:30hs):García, Spognardi y Ramírez

Primera (16:30hs): Mella, García y Spognardi

Cancha: Libertad - Cadetes vs Once Unidos

Sexta (12:45hs): Melga, Mustafá y Bravo

Quinta (14:30hs): Bravo, Melga y Mustafá

Primera (16:30hs): Mustafá, Bravo y Melga

Cancha: Chapadmalal - Círculo vs River

Sexta (12:45hs): Oliver, Chabert y Arias

Quinta (14:30hs): Chabert, Oliver y Arias

Primera (16:30hs): Iza, Chabert y Oliver

Cancha: Argentinos del Sud - Argentinos vs General Urquiza

Sexta (12:45hs): Ghiglione, Patetta y Rodríguez

Quinta (14:30hs): Patetta, Ghiglione y Rodríguez

Primera (16:30hs): Nuesch, Patetta y Ghiglione

Cancha: General Mitre - Gral. Mitre vs Boca

Sexta (12:45hs): Monsalves, Arrendazzi y C. Martínez

Quinta (14:30hs): Arrendazzi, Monsalves y C. Martínez

Primera (16:30hs): Abboud, Arrendazzi y Monsalves

Cancha: Independiente - El Cañón vs Al Ver Verás

Sexta (12:45hs): S. Ruíz Díaz, Luxen y Óngaro

Quinta (14:30hs): Luxen, S. Ruíz Díaz y Óngaro

Primera (16:30hs): Óngaro, Luxen y S. Ruíz Díaz

PROGRAMACIÓN PARA EL DÍA DOMINGO 23 DE MARZO

Cancha: Kimberley - Kimberley vs Libertad

Sexta (12:45hs): Gallo, C. Ruíz Díaz y Melga

Quinta (14:30hs): C. Ruíz Díaz, Gallo y Melga

Primera (16:30hs): Millas, C. Ruíz Díaz y Gallo