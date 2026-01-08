En el teatro y la ciudad que la ha abrazado a fines de 2024 y durante las últimas vacaciones de invierno, “Gwen” engalanará la cartelera del Teatro Colón de Mar del Plata durante toda la temporada 2026.

Del creador de “La desgracia”, Juan Martín Delgado, debutará el viernes 9 de enero, para luego continuar todos los jueves de enero (15, 22, 29) y febrero (5 y 12) a las 21 en la sala de H. Yrigoyen casi Luro y viernes 16/1 también 21 hrs, con los protagónicos de Romina Fos, Virginia Kaufmann y Milagros Llano, quienes volverán a interpretar a Gwen Verdon, la bailarina que revolucionó la danza en Hollywood y Broadway y que fuera la mujer del recordado Bob Fosse, en las distintas etapas de su vida.

La novedad en estas 6 funciones es que el ensamble de bailarines estará conformado por 10 marplatenses seleccionados en una multitudinaria audición llevada a cabo a fines de noviembre en nuestra ciudad.

El show se define como “una carta de amor a la gran Gwen”, llegó por primera vez a la ciudad en las últimas jornadas del 2024 colmando el Colón en un hecho inédito por la fecha y con público en la puerta que no logró conseguir entradas.

Al boca en boca y las tres nominaciones a los ACE ganando el de Mejor Coreografía, se sumó la crítica especializada que lo ha definido como “una Master Class de talento y creatividad artística. Potente y soberbia. Un tributo al Arte” (Héctor Maugeri - CARAS), y que “Juan Martín Delgado, en sólo una hora, y a través de una veintena de cuadros de baile que no dan respiro, logra transportar al espectador a una época única y poner en valor una historia de vida y un legado inigualables” (Gustavo Lladós para La Nación).

