Argentina vuelve a tener una semana de Copa Davis iniciando una nueva instancia con la capitanía que estrenará Javier Frana y el regreso al equipo del marplatense Horacio Zeballos después de más de dos años de ausencia.

Será enfrentando por la etapa de Qualifiers a Noruega en Oslo, ciudad en la que se encuentran los cinco integrantes del equipo realizando las prácticas previas, con una temperatura poco frecuente: 1 grado de máxima el día del arribo.

Para el marplatense es un momento muy especial teniendo en cuenta que todavía no pudo jugar oficialmente en 2025 por una lesión del español Marcel Granollers que no le permitió siquiera hacer el estreno en el Australian Open. Serán sus primeros partidos del año con la connotación particular de defender los colores del país.

Además, tendrá como compañero a Andrés Molteni que dejará de jugar con Máximo González ya retirado del equipo nacional en un punto como el dobles que suele ser crucial en cada serie que se disputa.

Completan el equipo Tomás Etcheverry, Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta que hará su debut en reemplazo del lesionado Francisco Cerúndolo que comenzó la presente semana como el mejor tenista argentino en el ranking internacional.

Etcheverry y Zeballos fueron los que viajaron de manera individual directamente a la capital noruega, mientras que el resto del equipo emprendió viaje desde Buenos Aires el pasado sábado. Todos ya realizaron prácticas en el complejo auxiliar del reciente que albergará el cruce con los escandinavos.

Cabe recordar que el jueves 30 la serie comenzará con dos singles desde las 14 (hora Argentina) y el viernes acción se iniciará a las 12 con los otros dos partidos individuales y el dobles en el “Fjellhamar Arena” de Oslo, una superficie rápida y, por supuesto, en un estadio techado. El ganador del cruce se medirá en septiembre con Países Bajos buscando una plaza en las Finales que se jugarán en noviembre en Bologna, Italia.

El plantel noruego está encabezado por Casper Rudd (6°) como as de espadas, acompañado por Viktor Durasovic (289°), Nicolai Budkov Kjaer (506°), Leyton Rivera y Lukas Hellum Lilleengen.