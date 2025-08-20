En la antesala del partido frente a Estudiantes de La Plata, que se disputará este lunes desde las 19:15 en el Estadio UNO, Aldosivi recibió noticias poco alentadoras respecto a su plantel.

El defensor Gonzalo Mottes sufrió un desgarro en el aductor izquierdo y quedará fuera de la convocatoria, lo que obliga al cuerpo técnico a reacomodar la última línea. En su lugar, todo indica que Tomás Kummer volverá a estar entre los citados y se perfila como una alternativa.

Sin embargo, otro de los zagueros, Jonathan Cabral, padece un cuadro gastrointestinal febril y no estaría al 100%.



Por otra parte, el delantero Justo Giani arrastra una sobrecarga muscular y es duda para el cruce en La Plata al igual que Roberto Bochi. Sus evoluciones en las próximas horas serán determinantes para definir si viajan o no junto al plantel.

Eso no en todo ya que Alejandro Villareal, el más reciente de los refuerzos, padece una lesión fascial proximal al músculo soleo izquierdo.

De esta manera, el “Tiburón” deberá lidiar con bajas sensibles en un duelo clave frente al “Pincha”, y que podrían extenderse para el encuentro frente a Boca en el Minella.

