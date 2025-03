Con Quilmes clasificado a los cuartos de final de la Conferencia Sur en el Torneo Clausura de la Liga Argentina y Unión eliminado en la fase previa, quedaron conformados los cuadros para buscar a un nuevo campeón en la segunda categoría del básquet argentino.

El “cervecero” de Juan Cruz Izarra ya empieza a planear el desarrollo de una serie que se extenderá al mejor de cinco juegos y donde contará esta vez con desventaja de localía ante Lanús, el equipo que mejor récord tuvo en la fase regular del Clausura en toda la competencia (12-2).

La llave ahora comenzará el próximo jueves 27 de marzo, día en el que se jugarán todos los encuentros de la Zona Sur, primero en el “Antonio Rotili” del equipo “granate”y luego se disputará el segundo encuentro el sábado 29 en el mismo escenario.

A partir de allí, la serie se traslada a Mar del Plata para el tercer encuentro el miércoles 2 de abril y desde entonces, los otros dos partidos serán en caso de necesitarse. El cuarto, en el “José Martínez” pautado para el viernes 4 de abril y un eventual quinto encuentro el lunes 7 de abril, nuevamente en la casa de Lanús.

Cabe recordar que todas las llaves ya están conformadas lamentablemente sin la presencia de Unión que anoche perdió en suplementario ante La Unión de Colón cerrando con una muy buena imagen su participación esta temporada.

CRUCES CONFERENCIA NORTE

Sp. Suardi vs. Barrio Parque

Villa San Martín vs. San Isidro (campeón del Apertura)

Independiente vs. Salta Basket

Amancay vs. Comunicaciones

CRUCES CONFERENCIA SUR

Lanús vs. Quilmes

Pico FC vs. Gimnasia LP

La Unión (C) vs. Dep. Viedma

Racing (CH) vs. Pergamino