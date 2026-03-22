La Municipalidad informó el funcionamiento de los servicios y guardias durante los feriados por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora este martes 24, con atención en salud, seguridad y servicios esenciales en distintos puntos de Mar del Plata.

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En materia sanitaria, permanecerán abiertos los centros de salud Ameghino (Luro 10052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 360, entre 8 y 10) y Oñativia (José Hernández 475) durante lunes y martes. Por su parte, el Centro de Salud 1 (Colón y Salta) permanecerá cerrado el lunes y atenderá el martes de 08:00 a 13:00.

El SAME funcionará con normalidad las 24:00 horas a través del 107, mientras que la línea gratuita 109 estará disponible para atención en salud mental.

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En cuanto a los servicios urbanos, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) confirmó que la recolección domiciliaria se realizará con normalidad durante las dos jornadas.

Respecto a los cementerios municipales, el Cementerio Parque abrirá sus portones de 07:00 a 17:30, con atención administrativa de 07:30 a 12:00 y servicios fúnebres de 09:00 a 12:00. En el Cementerio Loma, la administración funcionará de 08:00 a 17:30, la introducción a depósito temporario será de 09:00 a 12:30, el acceso principal (Almafuerte y Bernardo de Irigoyen) estará habilitado de 08:00 a 17:30 y el ingreso por Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen de 08:00 a 13:00.

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En el área de seguridad, la Secretaría de Seguridad mantendrá guardias mínimas y de urgencia a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y Defensa Civil (103). Ante emergencias, se podrá llamar al 911. Además, el servicio de seguridad en playas funcionará de 08:00 a 19:00 desde el lunes.

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Desde Desarrollo Social informaron que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas a través de la línea 102. Para situaciones de violencia de género, se encuentra habilitada la línea 144 y, ante emergencias, el 911. Para asistencia a personas en situación de calle, se podrá contactar al 147 (opción 5), al Parador Las Américas (Las Américas 4650443) o vía WhatsApp al 2235209122. También está disponible el WhatsApp de la Dirección de Asistencia a las Víctimas: 2235902945.

Finalmente, en Obras Sanitarias se mantendrán guardias operativas para garantizar los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Para consultas, están habilitados el WhatsApp 2236948900, la línea 0810 666 2424 y el sitio web oficial.