Luego de las impactantes imágenes del influencer polaco que escaló sin arnés un edificio de Puerto Madero y el operativo para evitar una tragedia, desde Defensa Civil comentaron cómo actuarían las fuerzas de seguridad frente a un evento de esa magnitud, puntualmente en el emblemático edificio Havanna de Mar del Plata.

Quien protagonizó el impactante episodio fue un influencer llamado Marcin Banot, quien fue grabado por vecinos de la zona mientras subía por el borde de la estructura sosteniéndose con una mano. La detención del hombre demoró casi una hora, debido a que la estructura del edificio cuenta con ventanales de cristal que no permitían el ingreso del personal por ningún lugar.

Entonces, al ser consultado acerca de un hecho similar en el edificio más alto de la ciudad, el titular del organismo, Alfredo Rodríguez, expresó que “sería tremendo”, que por el momento “en Mar del Plata no ha pasado algo ni siquiera parecido” y que “lo máximo” que debieron asistir es a bajar gente del Monumento a San Martín.

A pesar de que no hay registro de un acto de semejantes características a nivel local, no descartó la posibilidad. “Más allá de desalentar esta actividad, sabemos que a nivel mundial lo hacen, como algún youtuber con una intención comercial. Lo hacen en la Torre Eiffel o lugares de ese estilo. La ciudad no tiene construcciones de ese calibre, pero si lo intentan en el Havanna, la logística que habría que habría que articular sería de una magnitud impresionante. Tenemos todos los elementos, de hecho el cuartel de Defensa Civil es un polo de seguridad; aparte de nosotros, está Riesgos Especiales y el SAME”.

En ese caso, en que ingresa “una llamada diciendo que hay una persona de manera temeraria tratando de escalar por el lado de afuera del edificio Havanna”, señaló que de inmediato armarían un grupo de protocolo de emergencia, el que “requeriría infinidad de movimiento”. Por ejemplo, Rodríguez manifestó que “Defensa Civil junto a la Patrulla Municipal y Tránsito deberían delimitar no menos de cien metros en la cara de donde estuviese el sujeto, liberando los espacios para evitar riesgos a terceras personas”.

Pero además, hizo hincapié en los gastos en que derivaría, considerando que el personal involucrado “no sería menos de dos vehículos de Defensa Civil con cinco personas ni menos de dos vehículos del servicio municipal”, y únicamente para la superficie, es decir retirar vehículos y a las personas de la zona.

“Nadie entra ni sale del edificio, no tenemos que sumar nuevas víctimas. Una vez hecho, Riesgos Especiales manda a su equipo, donde seguro subirían hasta el último piso, bajarían cabos de seguridad con trabajadores arriesgando su propia vida para llegar hasta él y convencerlo piso a piso cada vez que se toma contacto. Sería una maniobra impresionante. El Estado municipal está preparado para eso”, sostuvo la máxima autoridad de la dirección de seguridad.

Y cuando el individuo se encuentra fuera de peligro, “faltaría la parte legal”, por lo que consideró que “el polaco no se la va a llevar gratis”. También, destacó que Defensa Civil es el “tercer anillo” en estas emergencias y que quienes trabajan en primera persona sería el personal de la unidad de rescate de la Policía. Este mismo grupo se encarga de asistir a personas con intenciones suicidas o rescatar a alguien atrapado en un vehículo por un accidente vial.

Ante cualquier emergencia, es posible contactarse las 24 horas con Defensa Civil llamando al 103.