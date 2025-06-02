operativo de rescate

Rescataron a un caballo que había caído en un pozo ciego de cuatro metros en Mar del Plata
El hecho ocurrió en el barrio Parque Hermoso, precisamente entre las calles 202 y 1, y personal del cuartel de bomberos Monolito consiguió salvar al animal.
El hecho ocurrió en el barrio Parque Hermoso, precisamente entre las calles 202 y 1, y personal del cuartel de bomberos Monolito consiguió salvar al animal.
El siniestro ocurrió esta tarde en Chaco y Rawson.
Bomberos debió asistir a la víctima, ya que había quedado atrapada en su vehículo, una Ford Ecosport. Ocurrió en Friuli y avenida Vértiz.
El piloto se encuentra bien y en buenas condiciones en la localidad de Cholila. La avioneta se rescatará en algún otro momento”, confirmaron fuentes oficiales.
Ocurrió 180 kilómetros mar adentro de Comodoro Rivadavia, Chubut.
El titular del organismo, Alfredo Rodríguez, relató cómo actuarían ante una situación hipotética de semejante magnitud. "El Estado municipal está preparado para eso", resaltó.