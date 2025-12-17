El fútbol infantil es protagonista en Mar del Plata con el desarrollo de la 32ª edición del Diablo Nacional, el torneo más grande de la Argentina en esta disciplina.

Pasados los primeros 4 días de competencia, este martes se cerraron los partidos por fase de grupos y desde el jueves 18 comienzan los playoffs en las distintas categorías y copas.

El torneo que comenzó el sábado 13 culmina el domingo 21 de diciembre en la Villa Deportiva Benedicto Gutiérrez (Scaglia 7500).

Este año, el certamen cuenta con 253 equipos de distintas categorías que dicen presente en una competencia que reune a miles de chicos de todo el país y el exterior. Los encuentros se desarrollan en 15 canchas en simultáneo.

Con equipos destacados como Gimnasia y Esgrima La Plata, Racing Club, Cerro Porteño de Paraguay y San Martín de Tucumán, el diablo nacional muestra una vez más ser el torneo más multitudinario del país y uno de los más competitivos.

El torneo lleva disputados más de 370 partidos en fase de grupos entre las 8 categorías.

Podrán seguir los cruces de playoffs en tiempo real a través de la aplicación oficial del torneo, Diablo Nacional, disponible para descargar en dispositivos móviles tanto Android como iPhone.

Para más información y actualizaciones: @diablonacional en Instagram

