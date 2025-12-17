Comienzan los playoffs del Diablo Nacional "Ezequiel Laurella", el torneo de fútbol infantil más grande del país
El torneo que comenzó el sábado 13 culmina el domingo 21 de diciembre en la Villa Deportiva Benedicto Gutiérrez (Scaglia 7500).
El torneo que comenzó el sábado 13 culmina el domingo 21 de diciembre en la Villa Deportiva Benedicto Gutiérrez (Scaglia 7500).
El clásico torneo disputará su edición 31 desde el próximo sábado con la presencia de 256 equipos de todo el país.
Se disputará del 13 al 21 de diciembre y este año contará con 253 equipos de distintas categorías.
El tradicional torneo de verano de fútbol infantil, organizado por el Club Independiente de Mar del Plata superó la cantidad de inscriptos, respecto al año anterior. Además, habrá charlas deportivas de referentes de la ciudad y el país.