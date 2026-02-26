La iniciativa, impulsada por Marcelo González, dueño del Teatro Tronador, a través de un acuerdo marco con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, propone una formación técnica integral y de excelencia con certificación oficial, destinada a ampliar las oportunidades profesionales en el mundo del espectáculo.

La Escuela de Oficios Teatrales funcionará en las instalaciones del Teatro Tronador BNA y ofrece un programa de tres años de duración, diseñado para proporcionar a los estudiantes una visión amplia y crítica de los diversos oficios escénicos.

El plan de formación se divide en dos etapas: ciclo básico (2026), que comprende dos cuatrimestres de formación integral; y la formación focalizada (2027-2028), que consiste en dos años de especialización en una de las orientaciones elegidas por cada aspirante.

Esta oferta educativa está dirigida a mayores de 18 años con domicilio en Mar del Plata o localidades cercanas, interesados en construir una carrera profesional en el campo teatral.

Los aspirantes podrán optar por especializarse en tres áreas clave del espectáculo: escenografía y mecánica escénica (EME); multimedia escénica (MUL); y vestuario y caracterización (VECA).

El calendario académico 2026 prevé que las clases se dictarán de manera regular de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00, con actividades presenciales adicionales que serán comunicadas durante el desarrollo del curso.

El primer cuatrimestre comenzará el 6 de abril, mientras que el segundo iniciará el 10 de agosto.

Quienes deseen inscribirse deberán contactarse por correo electrónico a [email protected] para recibir más información al respecto.

El proceso de ingreso contempla completar un formulario, seguido de una charla informativa y un examen teórico general y escrito, que exigirá al menos un 60% de respuestas correctas para avanzar a la entrevista presencial e individual con un comité evaluador conformado por representantes del Teatro Tronador BNA, el Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) y el Ministerio de Cultura.

Con esta iniciativa, las autoridades culturales buscan consolidar en Mar del Plata un espacio de formación artístico-técnica que brinde nuevas herramientas profesionales a quienes desean insertarse de manera sólida en la industria teatral, potenciando tanto el desarrollo individual como el crecimiento del sector cultural local.