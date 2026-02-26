Comienzan las inscripciones para la Escuela de Oficios Teatrales en el Teatro Tronador BNA de Mar del Plata
Con el objetivo de fomentar la formación especializada en artes escénicas, el Complejo Teatral de Buenos Aires, junto con el Teatro San Martín y el Teatro Tronador BNA, anunciaron la apertura de inscripciones para la Escuela de Oficios Teatrales (EDOT) Sede Mar del Plata.
La iniciativa, impulsada por Marcelo González, dueño del Teatro Tronador, a través de un acuerdo marco con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, propone una formación técnica integral y de excelencia con certificación oficial, destinada a ampliar las oportunidades profesionales en el mundo del espectáculo.
La Escuela de Oficios Teatrales funcionará en las instalaciones del Teatro Tronador BNA y ofrece un programa de tres años de duración, diseñado para proporcionar a los estudiantes una visión amplia y crítica de los diversos oficios escénicos.
El plan de formación se divide en dos etapas: ciclo básico (2026), que comprende dos cuatrimestres de formación integral; y la formación focalizada (2027-2028), que consiste en dos años de especialización en una de las orientaciones elegidas por cada aspirante.
Esta oferta educativa está dirigida a mayores de 18 años con domicilio en Mar del Plata o localidades cercanas, interesados en construir una carrera profesional en el campo teatral.
Los aspirantes podrán optar por especializarse en tres áreas clave del espectáculo: escenografía y mecánica escénica (EME); multimedia escénica (MUL); y vestuario y caracterización (VECA).
El calendario académico 2026 prevé que las clases se dictarán de manera regular de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00, con actividades presenciales adicionales que serán comunicadas durante el desarrollo del curso.
El primer cuatrimestre comenzará el 6 de abril, mientras que el segundo iniciará el 10 de agosto.
Quienes deseen inscribirse deberán contactarse por correo electrónico a [email protected] para recibir más información al respecto.
El proceso de ingreso contempla completar un formulario, seguido de una charla informativa y un examen teórico general y escrito, que exigirá al menos un 60% de respuestas correctas para avanzar a la entrevista presencial e individual con un comité evaluador conformado por representantes del Teatro Tronador BNA, el Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) y el Ministerio de Cultura.
Con esta iniciativa, las autoridades culturales buscan consolidar en Mar del Plata un espacio de formación artístico-técnica que brinde nuevas herramientas profesionales a quienes desean insertarse de manera sólida en la industria teatral, potenciando tanto el desarrollo individual como el crecimiento del sector cultural local.
