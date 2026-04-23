La intervención forma parte de un plan integral que se desarrolla desde 2025.

El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata iniciará en los próximos días una nueva etapa del plan de reordenamiento del tránsito vehicular en el Puerto de Mar del Plata, mediante la instalación de reductores de velocidad en sectores de alta circulación, con el objetivo de mejorar la seguridad y la organización vial.

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La intervención forma parte de un plan integral que se desarrolla desde 2025, a partir de un relevamiento general de las calles del sector y de la dinámica propia del área, caracterizada por la actividad industrial, el transporte público de pasajeros y picos de circulación vinculados al turismo.

Los nuevos reductores de velocidad se sumarán a los ya instalados en etapas anteriores, que incluyeron cartelería de señalización vertical, demarcación horizontal sobre la cinta asfáltica y colocación de delineadores de tránsito en las principales arterias del puerto.

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En paralelo, el Consorcio mantiene gestiones ante la Municipalidad para reducir la circulación del transporte público en la zona operativa y turística, con el fin de evitar la actual concentración de líneas de colectivos y rediseñar recorridos con menor impacto sobre la actividad portuaria.

En una primera etapa, el plan contempló modificaciones en los accesos a las terminales 2 y 3, vinculadas al transporte pesado de cargas desde y hacia los muelles, así como un rediseño de la circulación en el sector conocido como Manzana de los circos, donde desde diciembre funciona un paseo comercial.

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Para el desarrollo del esquema de reordenamiento se trabajó junto a investigadores del Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (Conicet-UNMDP), quienes elaboraron un diagnóstico interdisciplinario.