El Programa Municipal de VIH/SIDA de la Secretaría de Salud local llevará adelante a partir desde hoy y hasta el próximo viernes la Semana de Concientización por el Día Mundial del VIH-SIDA. Durante estas jornadas se realizarán testeos rápidos de VIH, Sífilis y Hepatitis C, confidenciales, voluntarios y gratuitos, en distintos centros de salud y dispositivos de Salud en tu Barrio.

Además, se indicó que mañana de 10:00 a 14:00 habrá una posta abierta a la comunidad en Plaza Mitre. Los resultados se entregan en apenas 15 minutos.

Desde hace 37 años, cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del VIH/SIDA, con el objetivo de promover la prevención, sensibilización y el acceso a la salud frente a una enfermedad que afecta a casi 40 millones de personas en todo el mundo.

En ese marco, se desarrollarán actividades de consejería, orientación y promoción de la salud, junto con los testeos rápidos en diferentes puntos de la ciudad. El cronograma completo puede consultarse en la página web del Municipio www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

El infectólogo y coordinador del programa, Alexis Manzo, destacó que como todos los años “remarcamos la importancia de realizarse el testeo de VIH. Recomendamos que toda persona sexualmente activa se realice el test anualmente. En caso de ser positivo, contamos con las herramientas terapéuticas para controlar la infección y que el paciente tenga expectativa y calidad de vida adecuada”.

Los testeos se realizarán en múltiples espacios de la ciudad. El Centro 1 (Colón y Salta) atenderá los lunes de 09:00 a 14:00, mientras que el Centro 2 (12 de Octubre 4445) funcionará los martes y jueves de 08:00 a 12:00. En el barrio Belisario Roldán, el dispositivo de Rodríguez Peña 7848 recibirá los viernes de 11:00 a 13:00, y el Centro de Salud Las Heras (Heguilor 2750) atenderá de lunes a viernes de 08:00 a 14:00.

En Alto Camet (Cura Brochero 2100) los testeos se realizarán los lunes de 11:30 a 13:00; en el Centro Jorge Newbery (Moreno 9375) los jueves de 11:00 a 13:00; en Estación Camet (Ruta 2 km 393), los viernes de 11:00 a 13:00; en el Centro Félix U. Camet (Calle 28 entre Fitz Roy y Olivio), los viernes de 09:00 a 11:00; y en el Centro Ameghino (Luro 10052) de lunes a viernes de 10:00 a 12:00.

Asimismo, en Parque Hermoso (Calle 9 y Calle 1), la atención será los miércoles de 09:00 a 13:00. En Playas del Sur (Calle 445 Nº360), los testeos se realizarán los lunes de 14:00 a 18:00 y los jueves de 08:00 a 14:00. El Centro IREMI (San Martín 3752), funcionará de lunes a viernes de 10:00 a 12:00; el Centro de Salud Belgrano (Carmen de las Flores 1715), los miércoles de 10:00 a 12:00; y el Centro Don Emilio (Canesa 1642), los viernes de 10:00 a 12:00.

Por su parte, el CEMA (Pehuajó 250), atenderá los viernes de 08:00 a 12:00. En el Programa Integral del Adolescente (Rivadavia 3783), los testeos se realizarán de lunes a viernes de 08:30 a 14:30. Finalmente, el Dispositivo Itinerante Salud en tu Barrio funcionará de lunes a viernes de 09:00 a 14:00, acercando el servicio a distintos puntos del territorio.

NUEVO CENTRO DE SALUD SEXUAL

En el marco del trabajo de integración público-privada, el Municipio acompañará hoy a las 19:00 la inauguración del Centro Comunitario de Salud Sexual de AHF Argentina (Corrientes 2366).

Este nuevo espacio, gratuito y abierto a toda la comunidad, ofrecerá consejería, atención médica y testeos rápidos de VIH, sífilis y Hepatitis C, además de la provisión de preservativos, geles y acompañamiento integral para personas con infecciones de transmisión sexual.