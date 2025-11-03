Este lunes comenzó en los tribunales de San Isidro el juicio contra Rosalía Paniagua, la empleada doméstica acusada de asesinar al ingeniero Roberto Wolfenson en su casa del barrio privado La Delfina, en Pilar. La mujer enfrenta cargos por “robo calificado por el uso de arma en forma impropia en concurso real con homicidio criminis causa”, una figura que contempla prisión perpetua.

Según la fiscal Laura Capra, la acusada mató a Wolfenson el 23 de febrero de 2024 para consumar y encubrir un robo. De acuerdo con la investigación, la mujer —que trabajaba en la vivienda como reemplazo durante 30 días— fue sorprendida por el dueño de casa cuando intentaba llevarse objetos de valor. En ese momento, habría utilizado una soga o lazo para estrangularlo.

Las cámaras de seguridad del country fueron claves: registraron a la imputada saliendo de la vivienda con una mochila que contenía un celular, un parlante y un candelabro pertenecientes a la víctima. Además, los peritos encontraron rastros de su ADN en las manos y en el cuerpo del ingeniero, lo que terminó de comprometer su situación judicial.

El crimen fue descubierto horas después, cuando el profesor de piano de Wolfenson llegó a la casa y, al no obtener respuesta, alertó a la policía. Los agentes hallaron el cuerpo con signos de una violenta agresión: hematomas en manos y brazos, cortes en el rostro y una profunda herida en la zona del cuello.

En su defensa, Paniagua insistió en su inocencia y llegó a sostener que el ingeniero mantenía una relación sentimental con otro hombre al que acusó del crimen, versión que los investigadores descartaron por completo al no hallar evidencia ni testigos que la respaldaran.

El juicio, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro, se extenderá durante varias jornadas. La expectativa está puesta en los testimonios de los peritos y en la declaración final de la acusada, que podría definirse antes de fin de mes.

Fuente: TN