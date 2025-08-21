Una vez más, los tenistas marplatenses tratarán de ser protagonistas en un Grand Slam. El último de la temporada ya está en marcha a través de la qualy, pero el cuadro principal tendrá a los tres grandes protagonistas de nuestra ciudad.

Ads

Este mediodía se dieron a conocer los cuadros tanto masculino como femenino del US Open donde Francisco Comesaña y Solana Sierra tienen definido quienes serán sus respectivos rivales para la primera ronda.

En el caso de la rama masculina donde habrá 6 argentinos que ingresaron directamente, “Come” tendrá que medirse con un tenista local. El estadounidense Alex Michelsen quedó emparejado con el “Tiburón” y se trata de un rival de buen nivel teniendo en cuenta que se encuentra en el puesto 30 del ranking ATP, su mejor posición histórica.

Ads

Será el primer cruce oficial entre ambos, ya que, como la mayoría de los rivales que está enfrentando el marplatense, son las primeras oportunidades en las cuáles se enfrentan porque no estaba habituado a jugar todo el tiempo en este nivel.

Por su parte, Solana Sierra es la única argentina que ingresó directo al Main Draw teniendo en cuenta que es la de mejor ranking en este momento para nuestro país (72). En el primer enfrentamiento tendrá delante a la rumana Sorana Cirstea que se encuentra en el puesto 112 del escalafón mundial.

Ads

Cabe destacar que para Solana es un torneo especial porque siempre ha confesado que es su torneo favorito y luego de jugar los últimos dos Grand Slam y de llegar a cuarta ronda en Wimbledon, se ilusiona con una buena producción en tierras norteamericanas.