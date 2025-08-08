La participación marplatense en Cincinnati comenzó un nuevo capítulo esta tarde. Luego de la eliminación en la qualy femenina de Solana Sierra, fue el turno del estreno para Francisco Comesaña en el Master 1.000 de la ciudad estadounidense.

Si bien era sólo el primer paso, fue una actuación sólida para el tenista de nuestra ciudad que ya lo ubica en segunda ronda donde se enfrentará con un viejo conocido como Luciano Darderi.

Ante el español Jaume Munar en el partido disputado esta tarde, “Come” hizo una destacada tarea para cerrar el doble 6-4 con el que logró el pasaje a la próxima instancia. Fue 1 hora y 45 minutos de juego con momentos difíciles ante un rival que nunca se dio por vencido.

En la primera manga todo fue parejo hasta que Comesaña pudo quebrar el saque para ponerse 5-4 y cerrarlo con un 40-0 en su favor al momento del servicio. El buen momento se extendió también al inicio del segundo set donde comenzó con un break ganando tres games de manera consecutiva. A pesar de la ventaja, Munar tuvo un quiebre en su favor y el “Tiburón” volvió a ponerse en ventaja para un 5-4 que rápidamente pudo ratificar para cerrar el partido.

Ahora su rival será el italiano Luciano Darderi que, en realidad, en nacido en Villa Gesell pero representa al país europeo. Tienen un largo recorrido en el circuito juntos, a punto tal que el primer torneo Challenger que ganó el marplatense fue con él como pareja.

En cuanto a los antecedentes que tienen uno de cada lado de la red, hay uno sólo en el 2022 donde ganó el marplatense por 7-6 (5) y 6-4 en Tigre.

DOBLES SIN ZEBALLOS

El marplatense Horacio Zeballos no estará en competencia dentro del Master 1.000 de Cincinnati luego de la lesión del español Marcel Granollers (fascitis plantar).

Si bien la semana pasada tuvo como compañero al estadounidense Austin Krajicek; esta vez decidió no presentarse en el certamen y esperar por la recuperación de su habitual compañero para afrontar el US Open de la mejor forma posible.