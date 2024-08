Increíble momento el que está viviendo el marplatense Francisco Comesaña, otra vez en un Grand Slam. Al igual que hace unos meses atrás en Wimbledon, logró avanzar hasta la tercera ronda en el US Open luego de vencer con solidez al francés Ugo Humbert por 5-7, 6-4, 6-4 y 6-4 en 3 horas y un minuto de juego.

De esta manera, sigue profundizando su gran presente y ahora tendrá que esperar rival para la próxima ronda entre el italiano Matteo Berrettini y el estadounidense Taylor Fritz, 12º pre-clasificado del cuadro principal.

El primer set tuvo un desarrollo parejo, con posibilidades para ambos, pero los quiebres terminaron beneficiandolo al francés que aprovechó dos de sus 5 posibilidades. En los momentos claves (para ponerse 4-2 por ejemplo) sacó ventaja y eso le permitió al europeo ganar la primera manga 7-5.

En el segundo parcial, la historia no difería mucho. El talento de Humbert generaba que Comesña tuviera que luchar constantemente para mantenerse cerca y aprovechar cualquier error o fluctuación en su nivel. Cuando estaban 2-2 tuvo una oportunidad de quiebre que no pudo usufructuar (era 40-15) y luego sufrió un quiebre en contra que lo dejó 4-2 abajo. Cuando parecía que podía ponerse más complicado, apareció el mejor Comesaña. Quebró dos veces seguidas para ganar cuatro games en continuado y quedarse con el set por 6-4.

El envión anímico era evidente y con otro quiebre se puso 3-1 arriba para estirar su buen momento en el partido. A partir de ahí, pudo sostener la ventaja para volver a quedarse con el set por 6-4 jugando muy bien y doblegando a su rival cada vez que podía.

Puede interesarte

No bajó nunca la intensidad Francisco y fue por más. En el cuarto set, que podía ser el definitivo, también se puso 4-2 arriba y tuvo tres posibilidades de quiebre que lo podían dejar muy bien posicionado para el final. Si bien no las pudo aprovechar, siguió metido en el partido y con la ventaja. Cuando apareció una nueva ventana de definición no falló y se impuso 6-4.

Los Grand Slam le sientan muy bien a Francisco Comesaña y lo vuelve a demostrar ya que todos los triunfos que obtuvo en el Circuito ATP de más alto nivel, fueron en este tipo de torneos que, por cierto, son los escenarios más difíciles. La presión no existe y está desarrollando un tenis de alto vuelo.