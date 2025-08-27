En su segunda presentación por el US Open, el marplatense Francisco Comesaña perdió en cuatro sets ante el británico Cameron Norrie y quedó eliminado del último Grand Slam de la temporada.

Fue un largo encuentro, con mucha batalla para dar situaciones adversas por parte del tenista de nuestra ciudad, pero que se cerró por 7-6 (5), 6-3, 6-7 (0) y 7-6 (4). Si bien no pudo igualar lo hecho en 2024 donde había llegado hasta la tercera ronda, mostró otra vez un buen nivel.

El primer set tuvo la primera ventaja para el jugador de nuestra ciudad que quebró y se puso 3-1 arriba; pero el británico igualó las acciones quebrando y ratificando nuevamente para ir igualados hasta el tie break. Todo fue igual de parejo en esa definición, pero el europeo estableció el 7-5 para quedarse con el ese parcial.

El segundo tramo ya fue distinto porque después de ponerse 1-0 Comesaña, Norrie ganó 5 games seguidos para marcar una diferencia que ya no pudo remontar el “Tiburón”. Fue 6-3 y quedó a un set de la victoria.

En la tercera manga, quebró inicialmente “Come” y levantó un break point en contra para ponerse 3-1, tal como había sucedido en el primer set. Fue de todas maneras muy difícil porque Norrie tuvo dos oportunidades de cerrar el partido, pero Comesaña sobrevivió y llevó todo a un tie break. En esa definición fue implacable y lo ganó 7-0 para forzar un cuarto capítulo.

El cuarto y definitivo set fue muy cambiante porque empezó favorable para Norrie que parecía decidido a terminar con el juego; pero el marplatense no se entregó fácilmente y pasó de un 1-4 a un 5-6 para pelearle el partido en tie break. Esta vez fue más sólido el británico por 7-4.

Cuatro horas de partido y una eliminación que se vendió cara, esforzándose hasta el último punto, fiel al estilo de Francisco Comesaña que de esta forma cerró su participación en Grand Slam de la presente temporada con un saldo positivo.