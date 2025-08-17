La semana de tenis internacional ya está a la vista y el marplatense Francisco Comesaña, luego de una muy buena participación en Cincinnati, seguirá en acción formando parte del cuadro del ATP 250 de Winston-Salem.

Una vez publicado el cuadro principal del torneo, el tenista de nuestra ciudad será uno de los jugadores que tendrá su debut desde el lunes.

El primer cruce de la semana será ante un jugador de un nivel similar como el italiano Mattia Bellucci, que se ubican en el puesto 74 del ranking internacional. Ambos tienen 24 años pero paradójicamente nunca se enfrentaron dentro del circuito ATP hasta la primera ronda del certamen.

Cabe destacar que, una vez finalizado el torneo en Cincinnati donde le fue muy bien a Comesaña avanzando hasta los octavos de final; desde este lunes, “Come” pasará a ser el número 55 del mundo, su mejor ranking luego de haber ocupado en su momento el puesto 61.

Además de Comesaña, habrá otros representantes argentinos en el torneo como el caso de Mariano Navone y Sebastián Báez (10° favorito).

