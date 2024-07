Francisco Comesaña hizo historia. Pisó el césped de Wimbledon por primera vez enfrentando al número 6 del mundo, Andrey Rublev y logró su primer triunfo ante un Top Ten, en el Circuito Profesional de primer nivel y ante un Top Ten. Jugando un tenis impresionante, se metió en la segunda rueda.

Fue un sólido 6-4, 5-7, 6-2 y 7-6 (5) luego de dos horas y 59 minutos de partido en el Court N°2 que estaba repleto y terminó ovacionando de pie al marplatense. Tuvo 21 aces a lo largo del partido.

Durante el primer set ya demostró el tenista de nuestra ciudad que no iba a ser partener del ruso y le estableció rápidamente las condiciones de juego. El inicio fue parejo hasta que quebró en el quinto game y lo ratificó con su servicio para un 4-2 que le daba ilusiones. A pesar de que presionó el número 6 del mundo, jugando en muy buen nivel, se quedó con el set por 6-4.

Para el ruso era imperioso volver rápido a sentirse dominador y comenzó la segunda manga de forma muy eficiente. Quebró y se puso 3-0 en apenas 10 minutos. Comesaña reaccionó ganando su primer game, luego quedandose con el saque del rival y ratificandolo para dejar el set 3-3. Fueron palo a palo hasta el final donde un nuevo quiebre de Rublev le permitió llevarse el parcial por 7-5.

Para comenzar el tercero de los mini duelos, Comesaña pudo quebrar mostrando nuevamente buen tenis dos veces de manera consecutiva. Eso generó la ira del ruso que se golpeó reiteradamente con el encordado en la rodilla generandose un sangrado mínimo. Cuando estaban 4-1 y con saque para el marplatense, la lluvia generó un receso. Al regreso, nada había cambiado. El marplatense lo cerró por 6-2 y quedaba a un set del triunfo.

No sería fácil a pesar de lo contrariado que estaba Rublev. Lo tuvo para ganar el set con el 5-4 arriba, pero Comesaña no se entregó, levantó ese punto y se puso al borde del quiebre. No pudo cerrarlo y de todas maneras, con errores no forzados del ruso, fueron al tie break. Tuvo un mini-quiebre y quedó a dos puntos de la victoria, pero había que cerrarlo. Consiguió el match point con saque de su rival y lo pudo cerrar por 7-5.

La victoria más importante de su carrera deportiva en su primer Grand Slam y su primer partido ante un Top Ten. Una gran forma de volver al triunfo luego de la lesión que lo dejó afuera de Roland Garros. Un triunfo soñado que lo vuelve a poner en la primera plana internacional.